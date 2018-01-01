24 Февраль 2018

Николаевские дороги взорвал шум моторов во время автопробега в честь чемпиона Абраменко ВИДЕО

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Ажиотаж вокруг николаевского фристайлиста, который взял золотую медаль на Олимпиаде - 2018, Александра Абраменко не утихает. Не стал исключением и субботний снежный день, 24 февраля. Так, жителей Центрального и Корабельного районов мог взволновать громкий шум моторов, ведь прошел автопробег в честь николаевского олимпийца. Организовали мероприятие спортсмены и друзья чемпиона.

— Такая акция мне неформальна, но это хорошо, что город объединяется, собрались все молодые ребята. Я очень рад этому. Саша уже хочет побыстрее домой. У его мамы День рождения первого марта, поэтому он уже тоже ждет приезда сюда, чтобы поздравить маму и отдохнуть, - рассказал Владимир.

Кроме того, гордый отец поделился, что в Украину его уже знаменитый сын вернется в ночь с 26 на 27 февраля. В столице Саша планирует провести около двух дней, чтобы поскорей вернуться в родной город к родителям и конечно же успеть поздравить маму.

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Рев моторов и звуковые сигналы, что напоминали некую мелодию передавали атмосферу радости и гордости за спортсмена, который вырос и начал свою спортивную карьеру в Николаеве. Из некоторых машин которые двигались в колонне выглядывали флаги города.

Напомним, что олигарх Павел Фукс пообещал поощрить Александра Абраменко 50 тысячами долларов за то, что спортсмен принес первое золото «в копилку» Украины.

Экс- «студмэр» и один из организаторов автопробега Рамиль Агабеков