26 Февраль 2018

Николаевцы поверили в «пранк», что герб города будет с «оком Саурона», «лодкой мертвых» и пентаграммой

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Почти неделю николаевцы обсуждают сатирический герб города, который якобы утвердили на сессии горсовета. Его в шутку нарисовала николаевская дизайнер Анна Сапелкина, а после в несколько Facebook-сообществ запостили информацию о якобы смене герба – многие поверили.

Всё началось 21 февраля, когда Анна Сапелкина на своей странице в Facebook опубликовала «свое видение» николаевского герба.

«Кхем. В общем да, как я уже говорила, есть у меня свое видение герба Нико, соотвествующего реальности. Вместо праздничной галеры Буцентавр – корабль мертвых Нагльфар, башня Ортханк, горящее море итд. Более точно отражает атмосферу нашего гостеприимного и прогрессивного города. И нет, это не пентаграмма, это план Манганариевского сквера», – подписала она.

Именно в такой вариант поверили люди

После в комментариях под одним из репостов кто-то предложил создать пранк и в общедоступных группах и опубликовать информацию, что якобы герб уже прошел комиссии в горсовете и был утвержден. Так, в группе «Николаев – лучший город» сначала появился первый пост, под которым многие николаевцы поверили, что это правда и начали возмущаться тем, что герб мрачный, агрессивный и пропагандирует сатанизм. Несмотря на то, что некоторые комментаторы объясняли, что это шутка, негативные отзывы о «смене герба» продолжали появляться. После этот пост удалили, но появился новый, в котором в шутку написали, что «редизайн герба» обошелся в семь миллионов гривен, которые получила Анна Сапелкина – якобы дочь николаевского экс-генпрокурора (генпрокуроров в областях не бывает). Там в комментариях начали появлятся и возмущения по поводу того, что деньги нужно было потратить на дороги или школы, а «герб» все еще называли сатанистским.

«Я не думала що пранк хлопців вигорить. Серйозно, хто в це міг повірити? А вони вірять. І по-моєму деякі вже змирились з тим що це новий герб. Зате в мене більше нема питань щодо того, як люди перевіряють новини. НІЯК», – прокомментировала ситуацию дизайнер «герба» Анна Сапелкина.

А 25 февраля Анна, видимо, решила завершить «редизайн» государственной символики и нарисовала сатирический герб Николаевской области.

«… Центр композиции — Великое Колесо Фуры [...] Ибо нет ничего конкретнее и при том изменчивее чем милость Великого Колеса Фуры в южных областях. Ибо Великое Колесо Фуры везет зерно твое, и щебень твой, и масла твои, и цемент твой, и песчаник незаконно добытый твой и саму фуру твою с наваренными бортами по изменчивым, как Хуанхэ дорогам области. Великое Колесо Фуры двойственно - оно способно уничтожать дороги (это чаще) и создавать дороги налогами (это уже реже, но слепые старцы говорят что видели это чудо)», – подписала Анна свое творение.

Также на «гербе» изображен самолет и мыло, являющееся отсылкой на шутку главы ОГА Алексея Савченко о строительстве душевых в школах. Остается отметить, что второй герб не вызвал такого резонанса, как городской.

Герб области оказался с большим количеством отсылок

К моменту второго поста многие люди уже поверили в новый «герб»

Некоторые задумались, что в области не может быть Генпрокуратуры, но в редизайн, видимо, поверили

«Пранкеры» тут же применили навыки фотошопа

В редизайне углядели коррупцию

Люди даже провели аналогии с геральдикой времен викингов

Люки уже «украсились»

Как вариант предложили нарисовать дороги...

... и даже увидели в гербе символы декоммунизации

Люди сделали вывод, что «редизайн» подготовили сатанисты...

... но проверять информацию не хотели

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