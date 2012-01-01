28 Февраль 2018

Команда николаевских каратистов завоевала «серебро» на международном турнире в Харькове ВИДЕО

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В последнее воскресенье зимы, 25 февраля в харьковском дворце спорта «Локомотив» проходил ежегодный международный турнир по каратэ «Kharkov Open 2018».

На нем Николаев представили 22 спортсмена из клуба «Фортис» и 10 спортсменов из клуба «Олимпик». Клубы разыграли финал между девочками 10-11 лет весом до 33 кг, золото досталось Маргарите Савченко, а серебро – Хоменко Дарье. Информация об этом появилась на странице клуба в Facebook.

Также чемпионами стали Костюков Дмитрий, Хомский Леонид и Мушинский Владимир. Кроме этого, вице-чемпионами стали Константинов Арсений, Нейман Никита, Авраменко Иван, Муляр Дмитрий. Также бронзу завоевали Махиня Игорь и Токаренко Влад.

После, вернувшийся в клуб «Фортис» катист Склонный Валентин, впервые за много лет принес золото в категории как мужское ката. Он и Виктор Ксенжик отправятся на турнир лиги каратэ К1 в Зальцбург.

По итогам соревнования, добыв 12 медалей, клуб «Фортис» занял 2-е общекомандное место, тем самым уступив черноморскому клубу «Катана».

Примечательно, что сам турнир проводится с 2012 года, но впервые среди почти 700 участников, представляющих 65 клубов, были спортсмены из 7 стран.

Отметим, что для юных это был первый старт на официальных турнирах Украинской федерации каратэ (УФК). Многие перешли в новые категории, для юниорских возрастов это была уникальная возможность оценить свой уровень с соперниками других стран. Помимо этого, спортсмены летом будут бороться за лицензии на юношеские олимпийские игры, которые пройдут в столице Аргентины Буэнос-Айресе.