01 Март 2018

День котиков и первый фотосет медвежонка: в Николаевском зоопарке встретили весну ВИДЕО

Прочитали: 4000

В четверг, 1 марта, отмечается Международный день котов. В лучшем зоопарке страны этот день особенный. Ведь, несмотря на непогоду, «коты на работе». Об этом сообщается на официальной странице николаевского зверинца в Facebook. Кроме того, опубликовано видео, как разные животные встречают заснеженную весну. Начало весны ознаменовалось также рождением белого медвежонка.

В официальный праздник котиков Николаевский зоопарк опубликовал фотографии мяукающих виновников торжества. На снимках разноцветные коты нежатся в снегу или греются в помещении.

«С Международным Днем котов! Зоопарковские коты на работе!» - подписали публикацию работники зверинца.

Читайте также: Восьмиклассница подарила белому медведю Нануку игрушки и лакомства

Владимир Топчий показал в своем микроблоге первую фотосессию новорожденного белого медвежонка. Первую фотосессию и видео детеныша он опубликовал на своей странице в директор Николаевского зоопаркапоказал в своем микроблоге первую фотосессию новорожденного белого медвежонка. Первую фотосессию и видео детеныша он опубликовал на своей странице в Facebook . В комментариях подписчики Топчего интересуются именем медвежонка. Однако, пока пол малыша неизвестен. Если же окажется, что это мальчик, то в зоопарке будет жить Николай Нанукович. Кроме того,





Помимо этого, для своих подписчиков сотрудники сняли небольшое видео о первом дне снежной весны в зоопарке. В двухминутном ролике показаны разные жители зоосада. Не исключено, что они не ожидали такого поворота в погоде, что читается в их взгляде. В съемках короткого ролика приняли участие рыси, совы, соколы, ястребы, козлы и козочки.

В еще одной публикации были показаны фотографии заснеженного зверинца. В частности на снимках видно, как замело одну из колоритных зон зоопарка - «китайский уголок».

Напомним, что белый мишка Нанук съел шоколадки, которые предназначались директору зверинца Владимиру Топчему в День святого Валентина.