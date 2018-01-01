В четверг, 1 марта, отмечается Международный день котов. В лучшем зоопарке страны этот день особенный. Ведь, несмотря на непогоду, «коты на работе». Об этом сообщается на официальной странице николаевского зверинца в Facebook. Кроме того, опубликовано видео, как разные животные встречают заснеженную весну. Начало весны ознаменовалось также рождением белого медвежонка.
В официальный праздник котиков Николаевский зоопарк опубликовал фотографии мяукающих виновников торжества. На снимках разноцветные коты нежатся в снегу или греются в помещении.
«С Международным Днем котов! Зоопарковские коты на работе!» - подписали публикацию работники зверинца.
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Помимо этого, для своих подписчиков сотрудники сняли небольшое видео о первом дне снежной весны в зоопарке. В двухминутном ролике показаны разные жители зоосада. Не исключено, что они не ожидали такого поворота в погоде, что читается в их взгляде. В съемках короткого ролика приняли участие рыси, совы, соколы, ястребы, козлы и козочки.
В еще одной публикации были показаны фотографии заснеженного зверинца. В частности на снимках видно, как замело одну из колоритных зон зоопарка - «китайский уголок».
Напомним, что белый мишка Нанук съел шоколадки, которые предназначались директору зверинца Владимиру Топчему в День святого Валентина.