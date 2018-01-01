02 Март 2018

С санками, шиной и снегом в руках николаевцы «покоряли» просторы верхнего БАМа ВИДЕО

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Уже не первый день Николаев окутан белым «пушком» снега, который порадовал горожан в первый день весны. Но на этом зимние шалости не заканчиваются и пятница, 2 марта, вновь отметилась метелью. NikLife решил проверить, как коротают свои «непредвиденные» каникулы подростки, а также как наслаждаются первыми днями весны малыши и их родители.

Так, улицы города заполонили родители с детишками, которые сидя в саночках, с нетерпением ждали той самой горки, с которой обязательно нужно скатиться. Излюбленным местом для таких «покатушек» является, конечно же, верхний БАМ. Именно там собралось немалое количество детишек, которые успели опробовать «белый пушок» на вкус, покататься на санках, а также поиграть в снежки.

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Несмотря на то, что снег продолжал идти, дети радовались жизни, съезжали с горок и даже успели «подраться» за единственные санки. Фантазия юных непосед, конечно же, не закончилась катанием на санках, в помощь они захватили пластмассу, набитую поролоном, но и этого стало мало. Через время в руках николаевцев оказался уже другой агрегат для скольжения – автомобильная шина.

В завершение зимней прогулки ребята были с ног до головы в снегу. И неудивительно, ведь многие катались на попе по снежному, холодному склону.

Стоит отметить, что не только юные николаевцы покоряли «БАМовские» вершины, но и родители, которые по-видимому также соскучились за детством.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской мэрии призвали избегать парковок и объезжать трамвайные пути.

По-видимому, не только детишки и их родители опробовали снежок на вкус, но и «пушистые» друзья

Тот самый момент, когда в ход пошла «тяжелая артиллерия»



Текст, фото: Маргарита Ткачова

Видео: Юлия Барабанова