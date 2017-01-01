18 Март 2018

Не дыши, а то спровоцируешь: в Николаеве требовали «адекватной» программы по борьбе с бродячими собаками

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В воскресенье, 18 марта в Николаеве прошел митинг с целью внедрения новой «адекватной» программы по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных вышли под здание горсовета с плакатами и требованием сократить численность собак на улицах города.

Основными тезисами активистов стало то, что бездомных собак разводят люди, а значит нести ответственность за их жизни должны именно они. Так по их мнению, стоило бы закрыть все кормовые базы, владельцам регистрировать своих животных и третье, самое главное – создать приют для собак. Так, по видению собравшихся, в нем для особо агрессивных животных должны будут предприняты соответствующие меры. Согласно законодательству, которое регулирует «гуманное обращение с животными» собака после отлова не должна никаким образом отправляться обратно на улицу – либо её кто-то должен забрать к себе домой, либо придется прибагнуть к эвтаназии.

В своих плакатах протестующие высмеивали популярные высказывания зоозащитников

Среди главных лозунгов на плакатах можно было увидеть такие: «Не бегай, не ходи, не дыши, а то собак «спровоцируешь»; «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, ведь ты можешь спровоцировать»; «Ребенка возле школы чуть не съела стая собак? Просто у него плохая аура!»

К концу митинга среди присутствующих возникла небольшая перепалка. Как заявил один мужчина, что собравшиеся имеют претензии, но одного конкретного решения при себе всё же у них нет.

Также во время митинга мимо проходила депутат городского совета от партии «Оппозиционный блок» Наталья Манзюк и в своём комментарии NikLife она заявила, что полностью поддерживает митингующих.

Елена Косенчук взглавила митинг

Один из лозунгов был переиначеным отрывком из стиха Бродского

В конце митинга его организатор Елена Косенчук рассказала, что пойдет на следующую комиссию городского совета по вопросам ЖКХ, чтобы огласить их требования к местной власти. При этом, с собой она возьмет коробку в которую положит порванные штаны, шприц, бинт, платежку за вакцину от бешенства и фотографии прикорма собак. А вот митингующие несколько раз выкрикивали, что им стоило бы «принести г*вна». И только позже кто-то сказал, что собачьи экскременты нужны для того, чтобы депутаты отдали их на анализ и узнали количество паразитов.

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Во время митинга несколько человек собирали подписи за внедрение новой городской целевой программы, которая бы регламентировала обращения с собаками на территории города – бланк с ними будет передан депутатскому корпусу. По словам одного из протестующих, «автографов» еще нужно много, но они движуться к этому. Как известно, программа по обращению с собаками и кошками на территории города Николаева закончилась в 2017 года, а новая так и не была принята депутатским корпусом.

Также, в ходе выступления, спикер общественной организации «Центра ответственного отношения к животным сообщила, что согласно статистике, по результатам подсчетов, в 2016 году в Николаеве было выявлено 7932 бродячих псов. Уже в 2017 годом, их количество якобы упало примерно на 40% и было выявлено 4889 собак на улицах города. При этом цифра в 4889 была названа КП «Центр защиты животных» согласно статического алгоритма, что не является точным количеством бродячих собак в городе.

Так, со слов спикеров митинга, по статистике прошлого года, жертвами нападения собак стало 617 жителей города. Однако, эта информация не совсем корректна, так как это статистика за укусы по состоянию на 2 августа 2017 года. Как стало известно позже, 236 укусов сделали бездомные собаки, а 252 – домашние. А вот по словам вице-мэра Юрия Степанца, который давал брифинг по этой теме 12 марта 2018 года, за прошлый год бродячими собаками были укушены 57 человек, тогда как за январь-февраль этого – уже 51.

Кроме того, главными районами, где распространяются стаи бродячих собак стали Корабельный, район Лесков и 22 школы.

Напомним, что секретарь городского совета и «временный мэр» Николаева Татьяна Казакова комментируя проблему бездомных собак в Николаеве отметила,что пока громада не примет то, что будет устраивать всех, проблема будет продолжаться.

«Оппозиционная» Наталья Манзюк проходила мимо, но позицию митингующих поддержала

Также на митинге собирали подписи за обращение к депутатам по поводу принятия «адекватной» программы

На вопрос о том, кто подвергался нападению собак почти все присутствующие подняли руки

Бездомная собака бродила среди митингующих против её же

В какой-то момент среди протестующих завязалась перепалка о продуманности предложенной ими программы

Судя по обещаниям организаторов, депутатов из комиссии по вопросам ЖКХ ждет «сюрприз»