Не дыши, а то спровоцируешь: в Николаеве требовали «адекватной» программы по борьбе с бродячими собаками

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митинг против бездомных собак

В воскресенье, 18 марта в Николаеве прошел митинг с целью внедрения новой «адекватной» программы по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных вышли под здание горсовета с плакатами и требованием сократить численность собак на улицах города.

Основными тезисами активистов стало то, что бездомных собак разводят люди, а значит нести ответственность за их жизни должны именно они. Так по их мнению, стоило бы закрыть все кормовые базы, владельцам регистрировать своих животных и третье, самое главное создать приют для собак. Так, по видению собравшихся, в нем для особо агрессивных животных должны будут предприняты соответствующие меры. Согласно законодательству, которое регулирует «гуманное обращение с животными» собака после отлова не должна никаким образом отправляться обратно на улицу – либо её кто-то должен забрать к себе домой, либо придется прибагнуть к эвтаназии.

митинг против бездомных собак

В своих плакатах протестующие высмеивали популярные высказывания зоозащитников

митинг против бездомных собак

Среди главных лозунгов на плакатах можно было увидеть такие: «Не бегай, не ходи, не дыши, а то собак «спровоцируешь»; «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, ведь ты можешь спровоцировать»; «Ребенка возле школы чуть не съела стая собак? Просто у него плохая аура!»

К концу митинга среди присутствующих возникла небольшая перепалка. Как заявил один мужчина, что собравшиеся имеют претензии, но одного конкретного решения при себе всё же у них нет.

Также во время митинга мимо проходила депутат городского совета от партии «Оппозиционный блок» Наталья Манзюк и в своём комментарии NikLife она заявила, что полностью поддерживает митингующих.

митинг против бездомных собакмитинг против бездомных собак

Елена Косенчук взглавила митинг

митинг против бездомных собак

Один из лозунгов был переиначеным отрывком из стиха Бродского

митинг против бездомных собак

В конце митинга его организатор Елена Косенчук рассказала, что пойдет на следующую комиссию городского совета по вопросам ЖКХ, чтобы огласить их требования к местной власти. При этом, с собой она возьмет коробку в которую положит порванные штаны, шприц, бинт, платежку за вакцину от бешенства и фотографии прикорма собак. А вот митингующие несколько раз выкрикивали, что им стоило бы «принести г*вна». И только позже кто-то сказал, что собачьи экскременты нужны для того, чтобы депутаты отдали их на анализ и узнали количество паразитов.

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Во время митинга несколько человек собирали подписи за внедрение новой городской целевой программы, которая бы регламентировала обращения с собаками на территории города бланк с ними будет передан депутатскому корпусу. По словам одного из протестующих, «автографов» еще нужно много, но они движуться к этому. Как известно, программа по обращению с собаками и кошками на территории города Николаева закончилась в 2017 года, а новая так и не была принята депутатским корпусом.

Также, в ходе выступления, спикер общественной организации «Центра ответственного отношения к животным сообщила, что согласно статистике, по результатам подсчетов, в 2016 году в Николаеве было выявлено 7932 бродячих псов. Уже в 2017 годом, их количество якобы упало примерно на 40% и было выявлено 4889 собак на улицах города. При этом цифра в 4889 была названа КП «Центр защиты животных» согласно статического алгоритма, что не является точным количеством  бродячих собак в городе.

Так, со слов спикеров митинга, по статистике прошлого года, жертвами нападения собак стало 617 жителей города. Однако, эта информация не совсем корректна, так как это статистика за укусы по состоянию на 2 августа 2017 года. Как стало известно позже 236 укусов сделали бездомные собаки, а 252 – домашние. А вот по словам вице-мэра Юрия Степанца, который давал брифинг по этой теме 12 марта 2018 года, за прошлый год бродячими собаками были укушены 57 человек, тогда как за январь-февраль этого уже 51.

Кроме того, главными районами, где распространяются стаи бродячих собак стали Корабельный, район Лесков и 22 школы.

Напомним, что секретарь городского совета и «временный мэр» Николаева Татьяна Казакова комментируя проблему бездомных собак в Николаеве отметила,что пока громада не примет то, что будет устраивать всех, проблема будет продолжаться.

митинг против бездомных собакмитинг против бездомных собак

«Оппозиционная» Наталья Манзюк проходила мимо, но позицию митингующих поддержала

митинг против бездомных собакмитинг против бездомных собакмитинг против бездомных собакмитинг против бездомных собак

Также на митинге собирали подписи за обращение к депутатам по поводу принятия «адекватной» программы

митинг против бездомных собак

На вопрос о том, кто подвергался нападению собак почти все присутствующие подняли руки

митинг против бездомных собакмитинг против бездомных собакмитинг против бездомных собак

Бездомная собака бродила среди митингующих против её же

митинг против бездомных собакмитинг против бездомных собак

В какой-то момент среди протестующих завязалась перепалка о продуманности предложенной ими программы

митинг против бездомных собакмитинг против бездомных собак

Судя по обещаниям организаторов, депутатов из комиссии по вопросам ЖКХ ждет «сюрприз»

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