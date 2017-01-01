18 Март 2018

С экскурсом в историю и потерянной наградой в Николаеве чествовали «горожан и человека года»

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В воскресенье, 18 марта, в стенах Николаевского Областного дворца культуры состоялась церемония награждения победителей премии «Горожанин года. Человек года». На награждении не обошлось без казусов – один участник номинант потерял награду, еще один – не пришел.

Стоит отметить, что изначально торжества должны были состояться еще 3 марта, однако, их перенесли из-за непогоды. Так, в зале собралось множество политиков, чиновников и номинантов на премии прошлых годов, почти полностью заполнив зал.

В самом начале концерта ведущие вспомнили о тех, с кого начинался город – адмирала Алексея Грейга, который «поставил на ноги» судостроительство, ставшее символом Николаева и Николая Леонтовича – мэра города 1909-1917 годов. Он в свое время открыл городской аквариум, который после «превратился» в знаменитый Николаевский зоопарк.

После этого все присутствующие воздали почести бойцам АТО, которые ценой своей жизни защищают Николаевщину – в память о них участники концерта отправились к памятнику Героям Небесной сотни.



Затем началась традиционная программа – каждому из номинантов вручали награды и посвящали именные стихи. Вручали же награды номинанты и победители прошлогодних «Горожан года», а также различные почтенные николаевцы и представители власти.

Категории «Культура» победителем признан дирижер Муниципального камерного оркестра Владимир Терентьев. В области «Искусство» лучшим из лучших оказался дирижер джаз-оркестра Performance Big Band Владимир Алексеев.

Номинантка на звание «Человека года» депутат от «БПП» Надежда Иванова вручала награду дирижеру Муниципального камерного оркестра Владимиру Терентьеву

Джазмен Владимир Алексеев получил табличку и нагрудный знак с рук директора ДК «Молодежный» Юрии Захаровой

В категории «Наука и высшая школа» лавры победителя достались директору института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского Николаю Шитюку, которого не так давно в сети заподозрили в «фотошопленых» снимка с топ-персонами: королевой Нидерландов, председателем ЮНЕСКО и другими.На церемонии награду вручал народный депутат Тарас Креминь, который отметил, что Шитюк один из лучших историков Украины. Как оказалось, сам преподаватель не прибыл на награждение, так как находиться в творческой командировке за границей – вместо него нагрудный значок забрали двое его учеников.

Интересно, Николай Шитюк действительно сейчас за границей?

А вот номинацию «Средняя школа» возглавила учитель английского языка Академии детского творчества Ирина Кузнецова.

Ирина Кузнецова попрощалась со всеми в прямом смысле «по-английски»

В категории «Физкультура и спорт» первенство досталось чемпионке мира и Всемирных игр 2017 года по академической гребле на эргометрах Елене Буряк, которая призвала родителей не бояться отдавать детей в спортсекции.

Елена Буряк посоветовала перестать бояться спорта

В номинацию попал и чемпион Олимпийских игр Александр Абраменко, но на момент голосования он только отбыл на Олимпиаду и эксперты отдали свои голоса за Елену. Однако, после его триумфа в Пхенчхане оргкомитет принял решение создать для Абраменко специальную номинацию «Слава города». За победу в ней он получил отдельный приз в виде статуэтки. Фристайлист, в отличии от остальных призеров, не стал говорить что-либо и молча ушел со сцены после вручения.

Александр Абраменко был чрезмерно молчалив. Возможно, устал от разговоров на всеукраинском телевидении

Лучшим в области «Промышленность и транспорт» стал начальник филиала «Дельта-Лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины» Александр Голодницкий. Ему награду вручил экс-губернатор Вадим Мериков, но призер уронил нагрудный значок. Чуть позже организаторы пообещали выдать ему новый.

Экс-губернатор Вадим Мериков вручил награду «промышленному горожанину года» Александру Голодницкому...

... но та не задержалась в его руках надолго

Гендиректор фирмы «Велам» Вадим Белов получил победу в номинации «Предпринимательство». Его «наградитель» отметил, что благодаря матрасам «Велама» на свет появилось 458 тысяч детей.

Вадим Белов под улыбки зрителей узнал о причастии к появлению детей

Лучшим врачом года стала руководитель детской поликлиники №3 Людмила Шишко, победив в области «Охрана здоровья». Награду ей вручал директор зоопарка Владимир Топчий, назвавший её врачом от Бога.

А Владимир Топчий рассказывая о Людмиле Шишко, вспомнил Сократа

В номинации «Средства массовой информации» стал корреспондент «Вечернего Николаева» Игорь Данилов – его наградил николаевский «масон» Артем Ващиленко.

Игорь Данилов (слева) признался, что стоять на сцене неловко

В категории «Благотворительность и социальное партнерство» победителем стал руководитель морского агентства Pacific Maritime Андрей Черепанов. Награждать его вышли спортивный журналист Анатолий Белоножко, президент баскетбольного клуба «НикоБаскет» Валентин Берестнев и самый высокий человек в Украине Роман Гуменюк. Все они поблагодарили Черепанова за то, что тот помогает их клубу жить.

Андрея Черепанова (по центру) пришли наградить люди не только разных возрастов, но и разных ростов

Кроме того, глава аппарата ОГА Юрий Гранатуров вручил награду победителям номинации «Надежда года». Так, в этом году её победителями стали: ученик 10-го класса, победивший во Всеукраинской олимпиаде по истории Матвей Терещук, воспитанница фотокружка Станции юных техников Алена Дегтярь, солистка ансамбля «Дивертисмент» Мария Бондаренко, ведущая международного конкурса школьных медиа Алиса Головченко (дочь директора ТАК TV Глеба Головченко, которого обвинили в нападении на официантку) и девятиклассник, который стал чемпионом Европы по боксу среди школьников, Дмитрий Бенюх.

Глава аппарата ОГА Юрий Гранатуров поздравлял «цвет нации»

А вице-мэр Юрий Степанец наградил командира десантно-штурмовой роты 79-й бригады Дмитрия Боиштяна, получившего звание «Защитник Украины». К слову, Юрий Степанец ранее вручал такую же награду отцу Дмитрия.

Вице-мэр Юрий Степанец стал «семейным наградителем» Боиштянов

Награды получили и победители других спецноминаций: «Летопись Николаева» (историк-краевед, отец депутата горсовета, Евгений Горбуров, а также команда интернет-портала «Николаевский БазарЪ») и «Я люблю родной город» (глава еврейской общины Михаил Гольденберг, художник Леонид Ященко, экс-вице-мэр Владимир Гуллер).

Директор Художественного музея им. В.В. Верещагина Сергей Росляков посоветовал всем читать награжденного Евгения Горбурова

Команда интернет-портала «Николаевский БазарЪ» пришла в полном составе

«Любящие город» глава еврейской общины Михаил Гольденберг, художник Леонид Ященко, экс-вице-мэр Владимир Гуллер выстоились в ряд

Чтобы получить награды от главы оргкоммитета Владимира Пучкова

А в главной номинации этого проекта – «Человек года» директор группы компаний «Агрофьюжн» Сергей Сыпко. Именно он получил награду от первого вице-мэра Владимира Крыленко в виде статуэтки Святого Николая и именную оду. В своей речи он сказал, что Николаеву сейчас было бы очень кстати создать около 50 тысяч рабочих мест и дать им зарплату в 1000 долларов – это помогло бы вывести город на новый уровень.

— Я родился в этом городе [...] Если бы я перечислял всех, кому обязан в этой жизни – знаете, то у меня наверное жизни не хватит, чтобы рассчитаться с ними всеми. Много людей я встречал на своем пути и каждый терпел меня и давал свои знания, опыт. Их столько было. Я очень благодарен тем сотрудникам, которые терпят меня все эти годы. Больше 20 лет я бизнесом занимаюсь. Я бы хотел сказать, что в Николаеве очень много талантливых людей и мы это увидели сейчас. Мне кажеться, город живет не так, как он должен жить и у нас есть все, чтобы сделать этот город другим. Вы знаете, если бы нам удалось открыть 50 тысяч рабочих мест, но только с зарплатой 1000 долларов в месяц. Серьезно. Цифры невероятные – одно рабочее место генерирует 150 тысяч гривен налогов. Если бы ми открыли их, то бюджет невероятный был бы для города [...] Я думаю, нам стоит это попробовать, это не так сложно сделать, – сказал Сыпко в финальной речи.

Зал поддержал идею Сыпко о зарплате в тысячу долларов бурными апплодисментами

Отметим, что первые лица не пришли – ни и.о. мэра Татьяна Казакова, ни глава области Алексей Савченко. Как рассказал в комментарии NikLife глава оргкоммитета Владимир Пучков, Казакова должна была прийти, но отказалась накануне церемонии.

Завершился вечер исполнением патриотической песни о Николаевщине, в которой всех призвали беречь и развивать родной край.

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А директор ДК «Молодежный» Юлия Захарова позировала на камеру

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