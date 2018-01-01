Прошло уже больше двух недель с тех пор, когда началась весна. Однако, тепло пока что не очень спешит в Николаев, а его очень ждут. Причем животные хотят повышения температуры не меньше людей, а то и больше. NikLife еще до метели на выходных побывал в Николаевском зоопарке и понаблюдал за тем, чем занимаются зверушки в ожидании настоящей весны.
Одним из фаворитов николаевских любителей животных в последнее время стал новорожденный белый медвежонок – потомок Нанука и Зефирки. Сейчас он уже более уверенно начал выходить «в свет», тем не менее, за всеми его прогулками мама внимательно наблюдает. Немного погуляв, он убегает в крытую часть вольера – наверное, с приходом тепла ему будет немного веселее резвиться на улице.
Маленький мишка пока гуляет под присмотром мамы
Зефирка даже «страховала» малыша во время спуска
Родительские заботы коснулись не только белых медведей – потомство появилось и у макак. В полуденное время они кушали, причем детки не отходили от своих мам, буквально вжимаясь в их шерсть.
У макак была семейная трапеза
Утки и другие обитатели пруда сидели на берегу и лишь некоторые из них купались. Возможно, вода им пока кажется холодной, а возможно они просто принимали «солнечные ванны».
Некоторые из пернатых все же осмеливались выходить на воду
Все же большенство отдыхало на берегу
«Опасные котики» дожидались тепла в привычной манере – лениво валялись и вальяжно бродили по вольерам. А вот тигрята пока на улицу не выходили – наверное, холодно.
Тигры предпочитали время проводить вместе
Остальные звери в ожидании весны занимались тем, что любили больше всего - кто-то чесал бока об деревья, кто-то жевал, а кто-то пытался погрызть огромную ветку. С наступлением тепла их можно будет увидеть на улице все чаще – возможно, солнце даже смотивирует выйти на улицу маленьких тигрят.
Горный козел может в прямом смысле смотреть на всех «свысока»
Олень боролся с веткой
В зоопарке есть и совсем неопасные кошки
Фотогеничность лам как всегда на высоте
Страус очень внимательно наблюдал за всеми проходящими мимо людьми
Если бы бизоны могли ходить на рок-концерты, то у этого бы хватило волос, чтобы эпично ими трясти
Медвежонок выходил из берлоги с осторожностью
У пернатых в распоряжении есть неплохие «коттеджи»
Павлин с самого утра уже красовался великолепным хвостом