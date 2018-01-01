19 Март 2018

Как николаевские звери коротают дни в ожидании тепла

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Прошло уже больше двух недель с тех пор, когда началась весна. Однако, тепло пока что не очень спешит в Николаев, а его очень ждут. Причем животные хотят повышения температуры не меньше людей, а то и больше. NikLife еще до метели на выходных побывал в Николаевском зоопарке и понаблюдал за тем, чем занимаются зверушки в ожидании настоящей весны.

Одним из фаворитов николаевских любителей животных в последнее время стал новорожденный белый медвежонок – потомок Нанука и Зефирки. Сейчас он уже более уверенно начал выходить «в свет», тем не менее, за всеми его прогулками мама внимательно наблюдает. Немного погуляв, он убегает в крытую часть вольера – наверное, с приходом тепла ему будет немного веселее резвиться на улице.

Маленький мишка пока гуляет под присмотром мамы

Зефирка даже «страховала» малыша во время спуска

Родительские заботы коснулись не только белых медведей – потомство появилось и у макак. В полуденное время они кушали, причем детки не отходили от своих мам, буквально вжимаясь в их шерсть.

У макак была семейная трапеза

Утки и другие обитатели пруда сидели на берегу и лишь некоторые из них купались. Возможно, вода им пока кажется холодной, а возможно они просто принимали «солнечные ванны».

Некоторые из пернатых все же осмеливались выходить на воду

Все же большенство отдыхало на берегу

«Опасные котики» дожидались тепла в привычной манере – лениво валялись и вальяжно бродили по вольерам. А вот тигрята пока на улицу не выходили – наверное, холодно.

Тигры предпочитали время проводить вместе

Остальные звери в ожидании весны занимались тем, что любили больше всего - кто-то чесал бока об деревья, кто-то жевал, а кто-то пытался погрызть огромную ветку. С наступлением тепла их можно будет увидеть на улице все чаще – возможно, солнце даже смотивирует выйти на улицу маленьких тигрят.

Горный козел может в прямом смысле смотреть на всех «свысока»

Олень боролся с веткой

В зоопарке есть и совсем неопасные кошки

Фотогеничность лам как всегда на высоте

Страус очень внимательно наблюдал за всеми проходящими мимо людьми

Если бы бизоны могли ходить на рок-концерты, то у этого бы хватило волос, чтобы эпично ими трясти

Медвежонок выходил из берлоги с осторожностью

У пернатых в распоряжении есть неплохие «коттеджи»

Павлин с самого утра уже красовался великолепным хвостом