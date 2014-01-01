22 Март 2018

Возмущенные родители пловцов «Зори» требовали вернуть тренировки по субботам – в итоге ДЮСШ ликвидировали

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В Николаеве ликвидирована детско-юношеская спортивная школа «Зоря», которая находилась на базе спортивного комплекса одноименного завода. Теперь спортивных секций по плаванию там не будет.

Об этом заявил директор спорткомплекса Виталий Барский на встрече с родителями, которые пришли на митинг под здание бассейна.

Так, в четверг, 22 марта под центральным входом в бассейн СК «Зоря» собралось около полусотни родителей, чьи дети занимаются в спортсекциях по плаванию. Они возмущены тем, что бассейн с 2014 года практически не работает – там постоянно проводились ремонты. В 2017 году его снова закрыли на ремонт в связи с трещиной в чаше бассейна и открыли лишь в конце февраля 2018 года. Однако, после открытия детям ограничили количество тренировок, убрав из графика занятия по субботам – в самый удобный, по мнению родителей, день. Кроме того, по словам тренера Валерия Мороза, в комплексе практически полностью отказались от проведения соревнований.







— На нас никто не обращает внимания с 2014 года. У детей есть величайшее желание заниматься спортом, есть кому их тренировать, но сейчас сложилась такая ситуация, что им мешают это делать. Кто кроме нас, родителей, может защитить детей, чтобы завтра их защищали уже министерства внутренних дели и здравоохранения? В 2014 году спорткомплекс посещало огромное количество детей, ходили на секции по плаванью, а сейчас из-за того, что долгое время не работал бассейн, многие дети уже не хотят туда ходить. А бассейн никто не торопится ремонтировать, — рассказал представитель родительского комитета Владимир Надь.

Как оказалось, занятия по субботам отменили, чтобы снизить нагрузку на бассейн –так как на креплениях под чашей тоже обнаружили дефекты.



На протест вышли и дети, которые сейчас не могут нормально тренироваться –многие из них имеют солидное количество самых разнообразных наград. Митингующие также взяли плакаты с надписями «Верните нам тренировки», «Плавання – це наше життя», «Допоможе нам Картошкін – попливемо швидше трошки».

В ходе собрания Надь озвучил главные требования к руководству спорткомплекса: снизить для детей плату за посещение, разрешить занятия по субботам, позволить родительскому комитету принимать участие в распределении денег, выделяемых на нужды и развитие спорта в спорткомплексе, объявить тендер на ремонт бассейна, содействовать передаче спорткомплекса на баланс городского совета и уволить нынешнего директора.

В завершении митинга родители подписали коллективное обращение в городской совет с просьбой рассмотреть возможность передачи спорткомплекса в коммунальную собственность.

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После этого небольшая группа родителей отправилась в кабинет директора Виталия Барского. Тот рассказал возмущенным родителям, что работает исключительно по должностной инструкции и выполняет постановления «сверху». Так, он показал утвержденное руководством завода расписание, в котором убраны субботние занятия, чтобы продлить «жизнь» чаше бассейна. Кроме того, он заявил, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины, государственное предприятие не имеет права содержать спортивные объекты. И после того, как ситуация с бассейном набрала огласки, гендиректор госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» Константин Картошкин приказал ликвидировать ДЮСШ. Теперь дети могут заниматься только с оздоровительными группами.

В итоге родители детей заявили, что теперь будут собираться на митинг под заводом, чтобы гендиректор Константин Картошкин изменил эту ситуацию.