25 Март 2018

Полный аншлаг: программу к 340-летию великого маэстро николаевцы готовы были слушать стоя ВИДЕО

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Солнечный воскресный день, 25 марта собрал николаевских любителей классической музыки под крышей Дворца культуры главного управления национальной полиции. Горожан и гостей Николаева объединил концерт муниципального камерного оркестра, который исполнил специальную программу «Виват Вивальди», приуроченную к 340-й годовщине со дня рождения итальянского композитора Антонио Вивальди. Специальным гостем из Черновцов выступил дирижер, народный артист Украины - Павел Чеботов.

Так, насладиться настоящим музыкальным искусством пришло много николаевцев разных возрастов. Зал дворца культуры был забит, а вновь прибывшие зрители, которые не успели занять места заблаговременно, слушали оркестр стоя.

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Концерт начался с приветствия всех присутствующих на итальянском языке. Ведь, родиной великого Вивальди была Италия. С первых нот оркестру удалось окунуть зрителей в волшебный мир музыки и заворожить как взрослых, так и детей.

Отметим, что несмотря на недостаток сидячих мест в зале, публика не спешила покидать дворец культуры и наслаждалась концертной программой до конца. Хоть вопрос с помещением для Николаевской филармонии до сих пор и не решен, музыканты продолжают радовать своих поклонников новыми выступлениями.

Напомним, что недавно николаевцы также могли насладиться лучшими композициями корифеев классической эстрады.