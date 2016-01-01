Семья, друзья и депутаты пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Прочитали: 2670

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

В понедельник, 26 марта, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы попрощались с 37-летним Дмитрием Леоновым умершим в СИЗО фигурантом по так называемому «делу Титова».

Как известно, Дмитрий Леонов был найден мертвым в камере Николаевского следственного изолятора. Так, сокамерники Леонова утром не смогли его разбудить и позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач СИЗО вызвал карету скорой медпомощи медики констатировали смерть. Врачи предположили, что причиной смерти мог стать отрыв тромба. Также они отметили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Простится с Леоновым пришли около 100 человек: семья, друзья и представители местного политикума нардеп Артем Ильюк со своим братом Романом, депутаты облсовета Юрий Кормышкин и Владислав Белава и внештатный советник председателя ОГА Максим Бревда.

Почти все принесли с собой цветы красные гвоздики и розы, а некоторые взяли и венки. Всё это пришедшие возложили к гробу Дмитрия. Затем батюшка начал отпевать усопшего, после чего каждый смог поставить свечу за упокой души умершего.

После, под звон колоколов люди выстроились в «живой коридор» к катафалку, провожая Дмитрия Леонова в последний путь.

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Народный депутат Артем Ильюк со своим братом Романом

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Жена умершего Дмитрия Леонова Леся

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и депутаты пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Депутат облсовета, зять «оппозиционного» Игоря Дятлова, Владислав Белава

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Жена убитого бизнесмена Анатолия Баталова Юлия

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Адвокат Леонова Сергей Войченко

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Николаевская спортсменка Анна Куркурина

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Депутат Юрий Кормышкин и экс-депутат облсовета Ростислав Данильченко

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Внештатный советник председателя Николаевской ОГА Максим Бревда

Семья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия ЛеоноваСемья, друзья и нардепы пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

Читайте также:В тишине и стоя на коленях, в Николаеве простились с Народным Героем и директором аэропорта Волошиным В Николаеве простились с погибшим в ДТП депутатом Владимиром Лустой «Память о нем будет жить в его делах»: в Николаеве провели в последний путь ректора НУК Сергея Рыжкова В Николаеве простились с самым ярким депутатом областного совета