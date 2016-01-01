26 Март 2018

Семья, друзья и депутаты пришли на похороны фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова

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В понедельник, 26 марта, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы попрощались с 37-летним Дмитрием Леоновым – умершим в СИЗО фигурантом по так называемому «делу Титова».

Как известно, Дмитрий Леонов был найден мертвым в камере Николаевского следственного изолятора. Так, сокамерники Леонова утром не смогли его разбудить и позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач СИЗО вызвал карету скорой медпомощи – медики констатировали смерть. Врачи предположили, что причиной смерти мог стать отрыв тромба. Также они отметили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Простится с Леоновым пришли около 100 человек: семья, друзья и представители местного политикума – нардеп Артем Ильюк со своим братом Романом, депутаты облсовета Юрий Кормышкин и Владислав Белава и внештатный советник председателя ОГА Максим Бревда.

Почти все принесли с собой цветы – красные гвоздики и розы, а некоторые взяли и венки. Всё это пришедшие возложили к гробу Дмитрия. Затем батюшка начал отпевать усопшего, после чего каждый смог поставить свечу за упокой души умершего.

После, под звон колоколов люди выстроились в «живой коридор» к катафалку, провожая Дмитрия Леонова в последний путь.

Народный депутат Артем Ильюк со своим братом Романом

Жена умершего Дмитрия Леонова Леся

Депутат облсовета, зять «оппозиционного» Игоря Дятлова, Владислав Белава

Жена убитого бизнесмена Анатолия Баталова Юлия

Адвокат Леонова Сергей Войченко

Николаевская спортсменка Анна Куркурина

Депутат Юрий Кормышкин и экс-депутат облсовета Ростислав Данильченко

Внештатный советник председателя Николаевской ОГА Максим Бревда