28 Март 2018

Николаевцы воссоздали высадку десанта Ольшанского и возложили венок на воду в честь героев ВИДЕО

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В день 74-й годовщины освобождения Николаева от немецко-фашистских захватчиков, в среду, 28 марта горожане реконструировали высадку легендарного десанта Константина Ольшанского и возложили венок на воду в честь павших героев. Памятная акция объединила целый ряд ветеранских и профсоюзных организаций, студентов, а также воинов-интернационалистов, ветеранов-пограничников.

Как известно, освобождение Николаева началось 22 марта 1944 года с Балабановки, затем произошло очищение от оккупантов Богоявленского и Широкой Балки. Именно тогда 55 морских пехотинцев под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского вместе с 12 саперами и одним проводником стали тем десантом, который переломил ход военных действий. Именно в месте формирования десанта в Богоявленском и началась реконструкция подвига. Участники, одетые в форму тех времен, на четырех лодках преодолели аналогичный путь, что и команда Ольшанского, тем самым повторили маршрут героев. Завершили акцию на месте высадки десанта в районе 14-15 причала в акватории порта.

— Пройшли цим шляхом та поклали квіти в пам'ять про легендарний десант. Подвиг його безсмертний, вічна слава та Слава Героям, - рассказал один из организаторов мероприятия, военный пенсионер и экс-работник Николаевского торгового порта Валентин Горбань.

Примечательно, что повторили маршрут «ольшанцев» и участники АТО. Уже на месте высадки десанта, около памятного речного буя участники реконструкции возложили венок на воду, а также зажгли дымовые шашки. После этого был сделан почетный круг около знака. Там же в акватории порта всех участников акции встречал буксир со знаковым названием «Константин Ольшанский». Несмотря на дождь и холод, все 30 причастных к реконструкции были в хорошем настроении, делали памятные фото и делились яркими впечатлениями от пережитого.

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Отметим, что подобные мероприятия проходят ежегодно 28 марта, но только в этом году впервые был пройден путь десантными катерами с бойцами АТО.

— Если учитывать то, что десант Ольшанского шел против ветра и потерял шлюпку, то немножко потяжелее им было, чем нам сегодня. Но тем не менее человек военнослужащий знает, какой ценой это давалось, без моторов, на шлюпке. Парни знали, что идут на верную смерть. Мы прошли по этому пути, вспомнили своих предков, своих отцов, и мы не посрамили их честь. Наша молодежь достойна, - отметил участник акции, воин АТО Андрей.

Десант Ольшанского – это легендарная десантная операция, проведенная 384-м Отдельным батальоном морской пехоты в марте 1944 года в порту города Николаева. В результате ожесточенных боев с немцами из десанта Ольшанского к концу сражения выжило 11 человек, но все они были ранены и обожжены, большая часть была в тяжелом состоянии. В официальном донесении командира батальона майора Котанова говорилось, что «отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя свыше 700 гитлеровцев, уничтожил несколько танков и пушек противника, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора».

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Напомним, что памятный буй легендарным десантникам был установлен в 2014 году накануне Дня Победы, непосредственно на месте их высадки – на реке Южный Буг, недалеко от порта.



