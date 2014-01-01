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В 2018 году празднование Вербного воскресенья выпало на 1 апреля – православные христиане Николаева выстроились в огромные очереди, чтобы отметить один из главных праздников и освятить пушистые веточки.

К слову, погода в этот день была очень теплой и солнечной, в отличии от того, что было на улицах города ранее. Видимо, это тоже повлияло на то, что подходы к церквам были буквально заполнены прихожанами. Многие пришли уже со своими веточками, но можно было купить и «на месте».

Освятив веточки, николаецы принялись исполнять одну из главных традиций этого праздника –«бить» друг друга, желая здоровья и счастья.

Как известно, праздник Вербное воскресенье посвящен воспоминанию о входе Господнем в Иерусалим накануне его крестных страданий. Народ Израиля ждал политического вождя, готового повести к победе над врагом. О духовности люди совсем не хотели думать, поэтому с такой легкостью предали Христа.

Фото: Антон Малиновский, Евгений Трофимов