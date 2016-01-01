03 Апрель 2018

Юный яхтсмен из Николаева Иван Антипин взял золото на международной регате в Хорватии

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Один из лучших в городе воспитанников парусной секции – Иван Антипин, который занимается в Областной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва «Областной яхт-клуб» в классе «Optimist» занял первое место на международной регате «Сlivo Sailing Cup» в Хорватии.

Соревнования по парусному спорту проходили с 29 марта по 1 апреля. Украину на них представляли 2 николаевских спортсмена – Иван Антипин и Даниил Белецкий. Сложные ветровые условия, а также очень сильные соперники требовали максимальных усилий. Но благодаря упорным тренировкам и мастерству десятилетнему Антипину все же удалось взять золото.

Отметим, что тренируется юный чемпион под руководством Юрия Журавлева, Максима Коропа и Елены Хрипко. В школу яхтинга Иван пришел в 2016 году, тогда ему было 8 лет. За эти два года он успел завоевать немало медалей и кубков на различных соревнованиях и регатах в своем классе, в своей группе. Упорные тренировки, участие в первенствах города и области – это большой опыт. И уже за первый год занятий достигнуты хорошие результаты. Так, в 2017 году юный яхтсмен выиграл Кубок Украины, а ближайшие соревнования в которых он планирует принимает участие – международная регата в Болгарии.

Парусный спорт развивает много умений и навыков. Умение не только настраивать парус, но и самостоятельно принимать неординарные решения в нестандартных ситуациях одно из самых важных навыков. Иван Антипин успешно справляется со сложными ситуациями на «отлично», что и приносит ему победы.

Напомним, что в сети показали, как николаевцы неофициально открыли парусный сезон.