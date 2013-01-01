05 Апрель 2018

Пасхальный стол 2018: ценовая политика николаевских супермаркетов ИНФОГРАФИКА

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Издавна пасхальный стол считается нарядным торжественным угощением, за которым проводят время в день Светлого Христового Воскресенья, которое в 2018 году выпадает на 8 апреля. К самому празднику обычно готовятся за несколько дней: убирают в доме, красят яйца, пекут куличи. Более того, многие в связи с продолжительным Великим постом включают в меню для пиршества изобилие вкусных блюд.



NikLife решил напомнить в канун праздника, из чего должна состоять пасхальная корзина, а также исследовал, сколько придется потратить в николаевских супермаркетах и рассчитал приблизительную стоимость продуктов, которые обычно украшают праздничный стол среднестатистической семьи. Для обзора ценовой политики мы вывели среднюю стоимость того или иного продукта за килограмм в таких супермаркетах, как «Таврия В», «АТБ» и «Сильпо».

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На пасхальном столе мясные блюда по праву занимают основное место. Стоимость килограмма свиной вырезки в этом году стартует от 95 до 120 гривен. Из этого следует, что свинина по сравнению с прошлым годом даже подешевела. Правда, не скажешь подобного о говядине. Свежее говяжье мясо желающим приготовить из него блюдо на пасхальный стол обойдется как минимум в 160 гривен. За буженину приготовьтесь заплатить 120-130 гривен. В свою очередь традиционный продукт украинской кухни – сало – в готовом виде нынче будет стоить от 100 до 150 гривен за килограмм. К слову, целая фабричная курица в сыром виде будет стоить в два раза дороже, нежели в 2017 – 80-90 гривен. Цена на копченую колбасу на прилавках супермаркетов стартует от 90 гривен за палку. При этом самая дорогая из найденных нами имела ценник в 230 гривен. Грибы шампиньоны стоят приблизительно 45-77 гривен.

Если говорить про молочные продукты, то сыры за последний год несущественно поднялись в цене, поэтому за килограмм более менее достойного сыра придется выложить 150-220 гривен. Сливочное масло стоит 20-55 гривен за 200 граммов. Подсолнечное масло на полках супермаркетов Николаева можно найти от 25 до 50 гривен за литр. Не больно «ударит по кошельку» и рыба. К примеру, толстолоб обойдется в среднем в 45 гривен, а тушка хека будет стоить от 70 гривен за килограмм.

Примечательно, что традиционные атрибуты Пасхи в 2018 году подорожали вдвое. Это и неудивительно, ведь к наступлению праздника на такие товары как правило всегда «взлетает» цена. Так, десяток яиц обойдется от 26 до 45 гривен, а пасхальные куличи – 55-170 гривен в зависимости от размера и места покупки. Бутылка красного вина «Кагор» будет стоить от 50 до 100 гривен, как и в прошлом году.

Резюмируя все вышеупомянутое, пасхальный стол для среднестатистической николаевской семьи из четырех человек обойдется как минимум в 850-900 гривен. Из этого следует, что цены на эти продукты выросли за год на 20%.

Стоит отметить, что в пасхальную корзину, которую вы хотите освятить в церкви во время Богослужения, необходимо класть пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни, а также обязательно крашеные или расписные яйца. Кроме этого, должны присутствовать какие-либо молочные продукты. Можно положить соль, как символ достатка и здоровья, а также хрен, символизирующий силу духа. Из мяса традиционно святят буженину, колбасы и копчености. В свою очередь единственный алкоголь, который подходит для освящения, – это красное вино.

Напомним, что нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, а также кровяную колбасу, деньги и другие материальные ценности.