08 Апрель 2018

Благодатный огонь в Николаеве: прихожане в церкви на Лягина встретили священное пламя к концу службы

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На Пасху, около четырех часов утра в Собор Рождества Пресвятой Богоматери привезли Благодатный огонь. Сотни верующих николаевцев собрались, чтобы и самим поджечь свечи от священного пламени.

Еще днем Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня, который находится в Иерусалиме – оттуда его начали доставлять по всему миру. Частичка добралась и в Украину. Огонь встретили в Борисполе, а после, по сложившейся традиции, делегации начали развозить его по областям.

Очередь на освящение выстроилась и на улице

Еще в 12 часов ночи нардепы Александр Жолобецкий, Тарас Креминь, экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков и Игорь Бриченко привезли огонь в Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери.

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В церковь на Лягина священное пламя привез «оппозиционер» из Николаевского городского совета Игорь Дятлов. В 18:30 он встретил огонь в Борисполе, а после двинулся в Николаев. Изначально пресс-служба политика сообщала, что Благодатный огонь будет доставлен примерно в два часа ночи, но в это время «оппозиционер» встретился с однопартийцами и передал огонь им – другие «слуги народа» начали развозить пламя по своим округам. Таким образом, в Собор Рождества Пресвятой Богоматери огонь принесли уже под окончание службы.

Оппозиционеры одновременно повключали прямые трансляции, показывая как Игорь Дятлов передает им огонь

Огонь у политика принял Митрополит Питирим, после тот начал передавать пламя прихожанам. Они с радостью встретили Благодатный огонь и как только Питирим поджег первую свечу, начали делится пламенем друг с другом. После этого Митрополит прошелся по всем верянам, освятив их и корзинки, которые они принесли.

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На службе с самого начала был и депутат от «Самопомощи» Дмитрий Сичко

Глава городского «оппоблока» ожидал Дятлова в компании экс-губернатора Александра Садыкова

Дятлов, хромая, появился в компании вице-мэра Александра Омельчука

Пока по руке тек воск, «огненосец» Дятлов улыбался верянам