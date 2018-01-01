13 Апрель 2018

Успейте сделать яркое селфи: в Николаеве зацвели магнолии

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В середине апреля в Николаеве сразу в нескольких местах зацвели экзотические магнолии. Декоративные деревья уже начали покрываться пышным цветом. Как правило, их цветение длится около 10-15 дней. Поэтому если ты хочешь успеть запечатлеть яркие весенние моменты на память или сделать яркое селфи для своих социальных сетей, NikLife советует не медлить.

Традиционно магнолии начинают радовать глаз в середине апреля. Не стал исключением и этот год. Деревья в городе растут сразу в нескольких местах. Два из них расположились в самом центре города, в небольшом саду в Каштановом сквере, неподалеку от известной арт-галереи «На Спасской, 45». Цветут эти деревца эффектными бутонами белого и розового окраса. Одно дерево красуется недалеко от Николаевской областной государственной администрации, около мемориала «Струны памяти». Еще два небольших дерева растут в «сквере имени 68-ми десантников», а поэтому радуют своей красотой всех прохожих. Есть эти уникальные деревья и в Николаевском зоопарке. Там помимо них уже цветет японская сакура, горький миндаль, форзиция и многие другие деревья.

Магнолии уже стали неотъемлимой частичкой весеннего Николаева. Листья у этого растения простые, а цветы – крупные. В разных частях Николаева высажены разнообразные виды этого дерева. Бутоны магнолий источают приятный и очень нежный аромат. Также магнолия имеет декоративные плоды, которые становятся настоящим украшением дерева с конца лета и до окончания осеннего периода.

Отметим, что это дерево для широт Николаевщины – экзотическое. В Украине его можно встретить разве что на южных берегах Крыма: оно очень тяжело переносит холода. Также, помимо удивительных цветов, у дерева есть еще и магические свойства. Согласно легенде, если незамужняя девушка искренне удивится красоте цветущего растения, оно подарит ей счастливую любовь. Для этого нужно обнять магнолию и представить себя рядом с любимым. И если повезет, то уже в течение года мечта обязательно сбудется. Поэтому, потенциальные невесты, не упустите свой шанс, пробуйте.