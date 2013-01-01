14 Апрель 2018

30 лет в театре: директор николаевского муздрама Николай Берсон отметил творческий юбилей

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В субботу, 14 апреля художественный руководитель Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, народный артист Украины, кавалер ордена «За заслуги» Николай Берсон отметил свой юбилей – 30 лет профессиональной деятельности в храме искусств. Соответствующая информация появилась на странице в Facebook вышеупомянутого учреждения культуры.

«Три десятиліття щоденної самовідданої праці та постійного пошуку: як у мистецькому просторі, так і в управлінському. Впевнений, цілеспрямований, сучасний, енергійний», – говорится в сообщении.

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Также в сообщении упоминается, что лучше любых ярких эпитетов является именно признание зрителей, подчиненных и коллег. Ведь встречать и провожать зрителя, слышать, видеть и фактически чувствовать общественный пульс и объединять людей по обе стороны рампы – это искусство, достижимо лишь единицам.

«Колектив театру від усього серця вітає Миколу Семеновича. Бажаємо наснаги, нових цікавих проектів, реалізації сміливих планів та многая літа», – упоминается в публикации.

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Стоит отметить, что выразили искренние свои поздравления не только коллектив театра, но и многие другие жители города, желая дальнейших успехов и процветания самого театра.

NikLife, в свою очередь, также хотел бы поздравить Николая Берсона с творческим юбилеем и пожелать крепкого здоровья, счастья. Пускай никогда не забывается любимое дело.

Напомним, что Николай Берсон стал в 2013 году получил почетное звание «Человеком года». А в 2017 году, после долгих колизий, депутаты областного совета вновь утвердили Берсона на должность директора муздрама.