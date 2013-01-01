15 Апрель 2018

В память художника Андрея Антонюка в Николаеве открылась выставка и появилась мемориальная доска

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В преддверии пятилетней годовщины, того как народный художник Украины Андрей Антонюк ушел из жизни, в Николаеве открылась выставка памяти творца. Также на доме, где проживал мастер, появилась мемориальная доска.

Так, с 13 по 29 апреля, в выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств экспонируется выставка «Учитель! Кто мы?» в память Антонюка, благодаря которой Николаев стал первым городом, который может лицезреть шедевры экспонируемых авторов. В экспозиции представлены картины самого Андрея Антонюка, а также его последователей – николаевских живописцев – Владимира Бахтова, Алексея Маркитана, Виктора Покиданца, Владимира Кабаченко, Данила Антонюка и Дмитрия Молдованова.Творения мастеров кисти предстали как короткая ретроспекция их многолетнего творчества.

Примечательно, что 2018 год на Николаевщине был объявлен годом Андрея Антонюка. Андрей Антонюк по праву считается народным художником Украины, шестидесятником. В то же время николаевцы помнят и знают его как «маляра з Божого поля». Знаменитый живописец родился в Первомайке, однако в далеком 1971 году по просьбе первого секретаря Николаевского обкома партии Владимира Васляева приехал в Николаев. Именно тогда для таких талантливых людей построили Дом художника, где Антонюк и прожил до конца своих дней.

Отметим, в понедельник, 16 апреля, состоится презентация мемориальной доски, посвященной памяти народного художника Украины Андрея Антонюка, которому в этом году могло исполниться 75 лет. Так, в день, когда исполняется пять лет, как творец ушел из жизни, на Доме Художника (пр. Центральный, 96) в 12:30 торжественно откроется доска памяти лауреата Шевченковской премии.

Напомним, что ранее для NikLife Антонюк рассказывал о том, как жизнь связала его с «городом корабелов».