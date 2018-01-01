21 Апрель 2018

Сотни студентов провели зарядку с олимпийцем Абраменко и массово пробежались по Соборной

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Начало субботы бывает разной. Вот для студентов Украинской академии лидерства она стала поводом пробежатся по Соборной и сделать утреннюю зарядку с олимпийским чемпионом, николаевским фристайлистом Александром Абраменко, который добыл для Украины единственную золотую медаль на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом на своей странице Facebook написал менеджер ячейки УАЛ в Николаеве Алексей Медведев.

«Ранкова руханка учасників Форум відповідального лідерства у Миколаєві! Вся Україна на центральній площі Миколаєва», - написал Медведев.

Массовый забег прошел в субботу, 21 апреля. Участники мероприятия стали студенты из разных уголков Украины, которые приехали в Николаев на форум ответственного лидерства. Около 300 участников не только пробежали по центральной улице города, но и сделали утреннюю зарядку с олимпийским чемпионом на площади Соборной.

Отметим, что центральная улица Николаева – самая длинная пешеходная улица в Украине. Ее длина 1,5 км, и на этом промежутке помещены семь кварталов. С 1835 года она имела название «Соборная», в честь Адмиральского собора, от которого начинался ее путь.

Напомним, что студенты УАЛ и 170 николаевских волонтеров в рамках проекта «Великодня Майстерня «МикоКошик» приготовили 600 пасочек, 600 писанок и столько же подарочных открыток для того, чтобы подарить защитникам Украины на Донбассе ощущение Великого и светлого праздника Пасхи.

Олимпиец Абраменко затерялся среди молодежи со всей Украины