29 Апрель 2018

В «Сказке» появилось неоновое дерево «из Аватара»

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В николаевском детском городке «Сказка» открыли новый в прямом смысле яркий арт-объект – неоновое дерево. Торжественное открытие состоялось вечером в субботу, 28 апреля.

Под деревом собралось несколько десятков родителей с детьми и вскоре директор сказки Наталья Демчишина и автор дерева Артем Белый под фанфары перерезали ленту, официально открывая арт-объект. В комментарии NikLife Артем Белый рассказал, что он вдохновился фильмом «Аватар» и деревом Эйва, которое было священно для жителей планеты Пандора в фильме.

— Идея его создания появилась достаточно давно, я «болею на всю голову» светодиодами, освещением. Вот после фильма «Аватар» пришла идея и – там есть дерево Эйва, оно исцеляло и так далее. Но удовольствие это дорогое, так как полная копия Эйвы – это достаточно большое сооружение. У нас маленькая копия такая, – рассказал Артем.

Сейчас дерево будет работать с 20:00 до 22:00 – именно в темноте его красота раскрывается полностью. Чуть позже арт-объект будет оборудован сенсорной панелью, прикоснувшись к которой, дети смогут загадывать желания, а дерево будет в ответ переливаться огоньками. Также со временем можно будет по Bluetooth и Wi-Fi подключать музыку и дерево будет мигать в такт ей.

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