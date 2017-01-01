29 Апрель 2018

«За чарівний Крим та прапор над ним»: в Николаеве торжественно отметили 100 лет со дня создания ВМС

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В воскресенье, 29 апреля, в Николаеве прошли торжественные мероприятия по случаю 100-летия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота, что и символизирует круглую дату со дня создания военно-морских сил Украины. На территории яхт-клуба подняли флаг Украины и стяг украинских ВМС, а также наградили военнослужащих за верную службу памятной медалью.

Это стало настоящим праздником не только для личного состава частей ВМС ВС Украины и учеников детской морской флотилии, которые были построены на плацу, а и для их семей и несколько десятков николаевцев. Те, положив руку на сердце пели гимн Украины и восхищенно наблюдали за тем, как слаженно выносили военнослужащие флаг ВМС ВС Украины и закрепляли его на фал. При этом, дружно хлопали, как по очереди выходили за наградой представители ВМС и волонтерских организаций. Не забыли в этот знаменательный день и почтить память погибших за Украину выстрелами салютной группы и минутой молчания.

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В завершении праздника выступили военные оркестры Южной Военно-Морской Базы ВМС ВС Украины и 406 отдельной артиллерийской бригады ВМС ВС Украины. Под аккомпанемент инструментов солисты исполнили гимн ВМС, в котором не раз повторялось «За Чорне море станемо грудьми! За наш чудовий і чарівний Крим! За Український прапор, що над ним!». Гости мероприятия отреагировали на выступление длительными аплодисментами.

Напомним, что в апреле 1918 году Украинская Народная Республика провозгласила свою власть. Дабы освободить Крым от большевиков, она направила на полуостров части Запорожского корпуса под командованием полковника Петра Болбочана. При этом уже 18 апреля корпус прорвал оборону большевиков на Перекопе и вошел в Крым. А 25 апреля в Симферополе признали власть Украинской Народной Республики и подняли сине-желтое знамя.