01 Май 2018

Николаевские пенсионеры и экс-коммунисты прошлись по Соборной, вспоминая «преимущества советской власти»

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Во вторник, 1 мая, в Николаеве около полусотни пожилых людей прошлись по улице Соборной, выкрикивая «Мир! Труд! Май!» и критикуя современный трудовой кодекс.

Изначально в заявке на митинг указывалось, что будет 500-1000 участников, однако, к началу шествия собралось около 50-56 человек – мужчины и женщины преклонного возраста. Они ожидали своего «лидера» Владимира Пику, но как оказалось, того облили зеленкой при выходе из дома, потому они пошли без него. Также на митинг были приглашены работники Николаевского судостроительного завода (бывший Судостроительный завод им. 61-коммунара), однако из них на акцию пришел лишь один человек. Стоит отметить, что один участник акции пришел с запрещенной коммунистической символикой и периодически снимал и снова надевал её.

На всем маршруте от памятника Корабелам до памятника Героям-ольшанцам митингующих сопровождали полицейские, а осторонь шли представители праворадикальных сил.

Поначалу полицейских было в несколько раз больше, чем митингующих

Один из пенсионеров решил совместить красный мак и запрещенный коммунистический символ

Примерно к середине маршрута экс-депутат Николаевского облсовета от «Коммунистической партии Украины» Александр Усенко, сменивший облитого зеленкой Пику, достал рупор и начал скандировать слоган «Мир! Труд! Май!», однако, его слабо поддержали в ответ. Также во время шествия он начал критиковать трудовой кодекс, заявляя, что при Советском союзе был восьмичасовой рабочий день и два выходных, а сейчас такого нет.

Дойдя до площади Соборной, митингующие остановились и там Усенко снова повторил примерно то же, что и на шествии.

— Мы приглашали сюда тех, кто потерял восьмичасовой рабочий день, оплачиваемый отпуск [...] Приглашали сюда тех, кто потерял преимущества советской власти, – заявил он, – заявил Усенко.

После него выступили еще несколько человек, которые поздравили присутствующих с «первомаем» и пожаловались на нынешнее положение дел в Украине. На этом «первомайская демонстрация» закончилась и перед уходом митингующие начали спрашивать Усенко о том, где нужно собираться на 9 мая и можно ли принести с собой красные флаги. Услышав от него отказ из-за закона о декоммунизации, некоторые присутствующие начали возмущаться со словами «Наши деды воевали под этим флагом».

Вскоре «подтянулись» местные радикалы

В начале шествия экс-коммунист Александр Усенко поздоровался за руку с начальником отдела общественной безопасности Нацполиции Сергеем Мазуниным

Многие демонстранты принесли с собой сирень

На улице Соборной митингующий снял свой запрещенный значок

Может, из-за идущих рядом радикалов?

Выступить решились немногие

Тем временем значок вернулся на грудь