Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Прочитали: 224

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

За окном с каждым днем становится все теплее и теплее, так что скоро николаевцы начнут задумываться о том, чтобы «рвануть» к морю. Традиционно, для многих жителей города и области одним из вариантов «курорта» станет Очаков. NikLife побывал там и посмотрел, как выглядит город и береговая зона в преддверии пляжного сезона.

Ввиду событий последних недель, пожалуй, многих николаевцев будет волновать вопрос мусора. Тут стоит сразу отметить, что сам город довольно чист – пройдя с утра от центра к морю были особого скопления мусора не было замечено, однако, кое-где лежали кучи ветоши с различным хламом среди них. Остается неизвестным – эти кучи лежат давно или же их еще не успели убрать коммунальщики.

А вот подходя к морю ситуация становится более грустной – на ступеньках к пляжу лежат разорванные мусорные пакеты, из которых вываливаются бутылки и прочее. Сам берег пока еще тоже не убран – кое-где разбросаны ветки, которые покрывали железные «зонтики», а отойдя от песка тоже можно встретить мусор.

В целом же город выглядит очень зеленым – везде много деревьев и травы, а над берегом возвышаются живописные холмы. Остается надеяться, что к началу пляжного сезона песок у моря будет чист и отдыхающие смогут наслаждаться не только гуляя по улицам, но и валяясь на берегу.

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Газоны недалеко от Очаковского горсовета выглядят примерно так

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

В городе вовсю буйствует весна

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Порой тротуары напоминают тропинки в лесу

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Местные магазины умеют удивить креативом

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Кое-где можно встретить кучи ветоши, куда бросают и мусор

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Но в целом город чистый

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

По пути к морю можно встретить заросшие недострои – видимо, что-то помешало их владельцам построить очередную турбазу

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

В вопросе чистоты спуск к морю оставляет желать лучшего

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

«Крыши» зонтиков требуют капитального ремонта

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Во многих местах пляж выглядит неухоженным

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

А вокруг него раскинулись красивые холмы

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Интересно, как давно проводился ребрендинг этого заведения?

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Во двориках можно увидеть авто на «бляхах»

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезонаНеубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

Антон Малиновский
Читайте также:Пляж и «море» развлечений: как николаевцы проводят лето дома Украинская версия Гоа: море, пляж и дикая природа вблизи Николаева Жара. Море. Пляж: Очаков и Черноморку сняли с высоты птичьего полета ВИДЕО Мусор, стоки в море, бездорожье: чем спешит удивить Коблево туристов