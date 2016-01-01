01 Май 2018

Неубранный пляж и живописные холмы: как выглядит Очаков в преддверии сезона

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За окном с каждым днем становится все теплее и теплее, так что скоро николаевцы начнут задумываться о том, чтобы «рвануть» к морю. Традиционно, для многих жителей города и области одним из вариантов «курорта» станет Очаков. NikLife побывал там и посмотрел, как выглядит город и береговая зона в преддверии пляжного сезона.

Ввиду событий последних недель, пожалуй, многих николаевцев будет волновать вопрос мусора. Тут стоит сразу отметить, что сам город довольно чист – пройдя с утра от центра к морю были особого скопления мусора не было замечено, однако, кое-где лежали кучи ветоши с различным хламом среди них. Остается неизвестным – эти кучи лежат давно или же их еще не успели убрать коммунальщики.

А вот подходя к морю ситуация становится более грустной – на ступеньках к пляжу лежат разорванные мусорные пакеты, из которых вываливаются бутылки и прочее. Сам берег пока еще тоже не убран – кое-где разбросаны ветки, которые покрывали железные «зонтики», а отойдя от песка тоже можно встретить мусор.

В целом же город выглядит очень зеленым – везде много деревьев и травы, а над берегом возвышаются живописные холмы. Остается надеяться, что к началу пляжного сезона песок у моря будет чист и отдыхающие смогут наслаждаться не только гуляя по улицам, но и валяясь на берегу.

Газоны недалеко от Очаковского горсовета выглядят примерно так

В городе вовсю буйствует весна

Порой тротуары напоминают тропинки в лесу

Местные магазины умеют удивить креативом

Кое-где можно встретить кучи ветоши, куда бросают и мусор

Но в целом город чистый

По пути к морю можно встретить заросшие недострои – видимо, что-то помешало их владельцам построить очередную турбазу

В вопросе чистоты спуск к морю оставляет желать лучшего

«Крыши» зонтиков требуют капитального ремонта

Во многих местах пляж выглядит неухоженным

А вокруг него раскинулись красивые холмы

Интересно, как давно проводился ребрендинг этого заведения?

Во двориках можно увидеть авто на «бляхах»