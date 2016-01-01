06 Май 2018

Главное – победить себя: в Николаеве несколько сотен человек в жару пробежали полумарафон

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Несколько сотен человек в воскресенье, 6 мая, собрались на Соборной площади и «победили себя», приняв участие в традиционном «Николаевском полумарафоне».

Бежать каждый мог по мере своих сил и возможностей – были дистанции на пять, десять и двадцать один километр, так что каждый смог выбрать комфортное для себя расстояние.

В самом начале несколько торжественных слов сказали «первые лица»– и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь, мэр Александр Сенкевич и спонсор забега нардеп Андрей Вадатурский. Так, Бонь рассказал, что до прошлого полумарафона бегал только в школе и мог преодолеть только три километра, но сейчас смог вернутся к регулярным пробежкам. Однако, в этом полумарафоне он участие таки не принял.

— Максимальная дистанция, которую я мог пробежать – три километра. И то, это было в далекой молодости. И в прошлом году я принял для себя решение принять участие в полумарафоне на дистанции пять километров. Хоть это и немного, но в мои 42 года это был большой вызов. Я с очень большим трудом пробежал эту дистанцию, но был собой доволен. Спустя два десятка лет тот полумарафон вернул меня к регулярным пробежкам, – рассказал Бонь.

Интересно, и.о. главы ОГА Бонь не бежал, так как уже выполнил «норму» на этот день?

А вот Андрей Вадатурский бежал 10 километров и перед началом поделился, что хочет видеть Николаевщину спортивной, так как здесь живут и его дети. Также он добавил, что самое главное в забеге - победа над собой.

— Я живу в Миколаєві, мої діти живуть в Миколаєві. Я хочу, щоб вони виросли спортивними і здоровими. Я хочу, щоб Миколаївщина була спортивна [...] Коли ви перетинаєте фінішну пряму, то ви відчуєте перемогу, в першу чергу – над собою, – смотивировал бегущих Вадатурский.

После началась разминка, в которой в основном приняли участие дети – под музыку они вместе с тренером разогрели мышцы и начали дожидаться своего старта. Но первыми на дистанцию вышли дети с инвалидностью – их забег назвали «Твій час перемоги» и победителем был действительно каждый, кто принял в нем участие. Они преодолели свой путь под громкие аплодисменты и подбадривания окружающих, а на финише каждый получил подарки. Но сюрпризы на этом не закончились и некоторые из детей получили особые призы – воплощение их желаний. Они получили различные подарки, о которых мечтали – сертификат в дельфинарий, телефоны, скейт и спортивные обмундирования.

Разминка напоминала танец, но и этого марафонцам хватило

Первыми участниками полумарафона стали те, кто уже победили себя, решив принять в нем участие

Затем все «бегуны» собрались на старте и под всеобщее ликование «рванули» к победе. Настоящей неожиданностью стало то, что вместе со всеми бежал известный боксер из Николаева Сергей Деревянченко вместе со своим сыном - финишировали они тоже вместе.



В то же время, когда все стартовали, сотрудники ГУ ГСЧС действительно «спасали» бегущих – недалеко от финиша они установили «водную арку», которая здорово освежала каждого, кто сквозь неё пробегает. Также помогали пункты гидратации – на каждом из них можно было глотнуть воды, либо получить освежающий «залп» воды прямо в лицо.

Если бы рамку ставил частный предприниматель, то он бы обогатился за полумарафон

На финише каждому бегущему вручали медаль, но по их лицам было видно, что главную награду они уже получили - победу над собой. Но все же тех, кто пробежал свои дистанции лучше, чем другие, ждали призы: от денежных до попросту полезных. Так, среди мужчин лучшим из лучших стал Юрий Грицак, а среди женщин – Александра Олейник. Но один участник запомнится точно всем – 85-лений мужчина пробежал 21 километр, вызвав у всех если не удивление, то уважение точно.

Несмотря на сильную жару, участники марафона выглядели довольными и счастливыми. Скорее всего, многие из них с этого дня будут усердно тренироваться, чтобы покорить большую дистанцию, либо ту же, но быстрее.



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