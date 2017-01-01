07 Май 2018

Николаевский «Big Band» намерен с помощью музыки спасти двух больных девочек ВИДЕО

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Есть нечто в музыке, что позволяет вдохнуть жизнь в свои легкие с новой силой. И в воскресенье, 13 мая, у николаевцев будет возможность увидеть, как это происходит воочию. В 18:00, в Николаевском Областном дворце культуры любимцы публики джаз-бэнд Владимира Алексеева «Performance Big Band» устроят благотворительный концерт «Музыка ради жизни!» для материальной помощи двух больным девочкам.

Так, средства, собранные благодаря продаже билетов и продажи спонсорских мест, пойдут на обследование Тягнибединой Яны в медицинской клинике Израиля и лечение Симагиной Дарьи в медицинской клинике Австрии.

Уже год 14-летняя Яна страдает ювенильным идиопатическим дерматомиозитом. Она не выходит из квартиры и старается не смотреть на себя в зеркало, ведь всего за несколько месяцев девочка поправилась на 20 килограммов, а ее мышцы настолько ослабли, что она не в состоянии самостоятельно ходить. Проблемы со здоровьем начались два года назад, когда она внезапно упала на пол во время школьной перемены. Что касается Даши, то 16-летняя девочка больна фиброламеллярной карциномой. Медики поставили диагноз - рак печени, а это означает, что врачи ориентируются на показатель пятилетней выживаемости. Ей требуется финансовая помощь для проведения срочной операции за границей.

Билеты на концерт, которые могут стать потенциальной путевкой для юных николаевчанок в новую жизнь, можно купить по ссылке.

Напомним, ранее всемирно известная певица провела концерт в Николаеве, чтобы помочь спасти бойца АТО.