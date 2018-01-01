11 Май 2018

Меня возбуждают и вдохновляют девушки: в Николаеве презентовали экспозицию эротических фотографий 18+

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В пятницу, 11 мая, в стенах художественного музея имени Верещагина открылась выставка Славы Поседай «Обнаженный букет». К слову, это уже ее третья выставка, которая достаточно отличается от предыдущих работ. В эту экспозицию вошли 36 фотографий в цвете.

Экспозиция посвящена цветам в жизни человека. Они, по словам автора всегда сопровождают людей при разных обстоятельствах: с рождением и смертью, когда женимся и когда расстаемся навсегда. Практически на каждой фотографии присутствовал цветок, который после съемки Слава дарила модели. Как говорит сама девушка, на создание проекта ее вдохновила орхидея.

— Я очень люблю орхидеи, и эта идея родилась после того, как мне подарили одну из моих орхидей. Я на нее смотрела-смотрела и подумала: «Что же с ней делать такой красивой?». И я решила, что сделаем фотовыставку, посвященную цветам, -рассказала NikLife Слава.

Эротическая фотовыставка для Николаева отнюдь не рядовое событие. Посмотреть на работы Поседай пришли самые разные люди: от молодежи до ценителей творчества почетного возраста. Но абсолютно каждый из присутствующих с восхищением рассматривал фото. Были на открытии и некоторые модели, которые с восхищением отзывались о Славе как о фотографе и человеке.

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На фотографиях присутствовали не только девушки, но и представители мужского пола. На вопрос «Нет ли у нее мыслей сделать следующий проект с мужчинами» автор ответила отрицательно. Сейчас она черпает вдохновение с хрупких, но одновременно сильных девушек.

— Может быть когда-нибудь, но пока нет. Пока меня возбуждают, удивляют и вдохновляют девушки. И мне это нравится. Мужчина нужен был для рассказа истории, и он с этой задачей справился. Тут три мужчины и мне большего пока не надо, - пооткровенничала Поседай.

Вдохновленная красотой изгибов женского тела, фотохудожник создала тонкие откровенные работы. Красующиеся на стенах фотографии словно излучают сексуальность и совершенство женского и мужского тела. Созерцать обнаженную красоту женского тела и цветов можно будет с 12 по 27 мая.