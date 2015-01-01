12 Май 2018

«Приклад ганебного лицемірства»: николаевские волонтеры убрали заросли и кучи мусора в некрополе

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Николаевские активисты и военнослужащие провели субботник, на котором очистили часть городского некрополя от многолетнего мусора. Об этом на своей странице в Facebook написал глава общественного формирования «Бугский Гард» Илья Зелинский.

На субботнике пришедшие убирали на могилах погибших во времена Второй Мировой войны. По словам Зелинского, кладбище было в ужасном состоянии. Также в своем посте он раскритиковал депутатов от «Оппозиционного блока», видимо, имея в виду то, что накануне Дня победы они «пиарились» тем, что убирали на городских кладбищах.

«Прибирали сьогодні могили полеглих в роки Другої Світової війни та при визволенні Миколаєва... Стан жах, я не знаю що там прибирав Оппоблок і т.п. Але стан смітника, в купах сміття знаходили навіть надгробні фото, все в зарослях, пластик, штучні букети 10 річної давнини...», – рассказал Зелинский.

Также он прикрепил несколько фотографий процесса уборки, на которых видно, что пришлось даже убирать деревья и ветки.

«"Побєдобєсци" от наглядний приклад вашої пошани до героїв, у вас під ногами в купах сміття, забуті і нікому не потрібні! Ваше «спасибо деду за победу» в гаслах раз на рік, а весь приклад ганебного лицемірства тут – у некрополі, в центрі міста! Дякую небайдужим, військовим,волонтерам та всім хто відгукнувся і прийшов!», – написал Зелинский.