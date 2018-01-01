14 Май 2018

Голландский диджей, 65 фудкортов и ночные запуски: создатели кайт-феста замахнулись на уровень Дубая

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На выходных, 19-20 мая, возле села Трихаты состоится второй фестиваль воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival» – в этом году организаторы обещают еще более грандиозное действо, чем в прошлом. О том что ждет гостей, кто запустит своих змеев и как добраться до фестиваля его основатели рассказали на пресс-конференции в понедельник, 14 мая.

По словам Татьяны Безмощук и Андрея Нероды, в этом году фестиваль выйдет на европейский уровень, а география участников стала намного шире. Так, в Трихаты приедут кайтеры из Италии, Бразилии, Германии, Швейцарии, Турции, Польши, Нидерландов, Болгарии, Эстонии. Желающих приехать среди иностранных гостей оказалось настолько много, что организаторы не могут принять их всех. К примеру, участникам из Колумбии, Южной Африки, Сингапура, Малайзии и Китая придется подождать следующего года. Кроме того, говоря о самих показах змеев и масштабе фестиваля , организаторы отмечают, что подобные вещи видели в Гонконге, Дубаях и Париже. Всего ожидается около 20 тысяч человек – гостей и участников.

— Я бачила ці покази і Україні є що показувати. Після того, як пройшов фестиваль у минулому році, Україна відкрилася для іноземної спільноти, як держава, яка готова рухатися разом з усім світом під гаслом «Одне небо – один світ», – отметила Татьяна Безмощук.

Татьяна Безмощук пообещала европейский уровень в николаевском селе

А Андрей Нерода рассказал о том, что на фестивале делать тем, у кого змея нет

На территории феста будут два дня работать различные мастер-классы, на которые можно будет записаться онлайн с помощью андроид-приложения. Но это далеко не все занятия на фестивале: организаторы обещают множество аттракционов, 65 фудкортов, тест-драйвы квадроциклов, огромную сцену и, конечно же, две площадки для запусков змеев. Кстати, помимо дневных полетов гости смогут понаблюдать за необычным действием – ночными запускаями под музыку диджея из Голландии, участника лейбла ARMADA Music. На второй день в завершение фестиваля выступит специальный гость – Светлана Тарабарова.

Также организаторы посоветовали брать с собой воду и еду, но если она закончится, то на фесте можно будет подкрепиться и выпить воды – её будет много и она будет бесплатная. А вот разводить костры и ставить мангалы на территории фестиваля нельзя.

Добраться же до фестиваля можно будет на «маршрутке» от автовокзала на Центральном рынке – владелец маршрута пообещал вывести на работу как можно больше транспорта и отправлять их по наполнению. Стоимость проезда будет составлять 25 гривен.

Также на пресс-конференции присутствовали представители власти – глава облсовета Виктория Москаленко и глава аппарата ОГА Юрий Гранатуров, которые говорили о том, что в следующем году фестиваль может быть включен в программу развития туризма Николаевской области и тогда его можно будет проводить на еще более высоком уровне.

Глава аппарата ОГА Юрий Гранатуров немного опоздал и чем-то развеселил главу облсовета Викторию Москаленко