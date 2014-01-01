14 Май 2018

«Ріка Бог»: американские журналисты сняли фильм про «Бугский Гард» и теперь зовут на мировую премьеру

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В четверг, 17 мая, в 14:00 в актовом зале главного корпуса Черноморского национального университета им. Петра Могилы свершится мировая премьера фильма «Ріка Бог». В ленте идется о затоплении Национального парка «Бугский Гард» — долины реки Южный Буг в пределах Первомайского, Арбузинского, Братского и Вознесенского районов Николаевской области. Соответствующая информация появилась на странице одноименного мероприятия в Facebook.

Судя по информации мероприятия, фильм был создан сотрудниками Программы Фулбрайта Марком Исааком и Габриелой Булисовою в рамках их работы с университетом. О проблеме затопления Национального парка «Бугский Гард» журналисты из Колумбии узнали в интернет-ресурсах, обратили на нее внимание и выиграли грант на съемки фильма. Приглашаются на показ все желающие николаевцы, которые опосля готовы поучаствовать в дискуссии.

«Енергетики та екологи погоджуються, що зміна клімату суттєво зменшила потік річки Південний Буг, найдовшої річки, що знаходиться повністю в межах України. Дві сторони різко відрізняються своїми поглядами та тим, як вони реагують на цю ситуацію. [...] У той час, коли деякі люди закликають до компромісу, інші заявляють, що поступки можуть назавжди знищити річку. Солдати, які повертаються з Донбасу, відверто сприймають боротьбу за збереження Бузького Гарду як продовження військових зусиль. Якщо Український Парламент затвердить план затоплення, вони пообіцяли разом зі своїми союзниками окупувати острів Гардовий, де колись стояла козацька церква, і захищати її «усіма необхідними засобами, включаючи радикальні», – написано в публикации.

Напомним, что сейчас Гардовый порог в значительной степени затоплен в результате поднятия уровня Александровского водохранилища до отметки 16 метров. В планах — снова противозаконное повышение уровня водохранилища до отметки 20,7 м. Это приведет к окончательному затоплению острова Гардовый и прилегающих порогов. Предотвратить трагедию может правительство, остановив планы НАЭК «Энергоатом» достроить третий гидроагрегат на Ташлыкской ГАЭС. При этом николаевские «защитники» «Бугского Гарда» не получили ответ от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о решении дальнейшей судьбы порогов, а общественники и вовсе готовы бороться силой с затоплением.