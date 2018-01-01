15 Май 2018

Не змеями едиными: программа, карта и расписание трансфера на грандиозный кайт-фестиваль в Трихатах

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Уже в эти выходные, 19-20 мая, возле села Трихаты на Николаевщине состоится фестиваль воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival – 2018». Организаторы пообещали еще более феерическое действо, нежели в прошлом году, и даже замахнулись на уровень Гонконга, Дубая и Парижа. NikLife представляет полную программу мероприятий, которые пройдут в рамках феста.

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19 мая

11:00 - торжественное открытие фестиваля;

11:30 - фестиваль юмора «Smile Fest».

Веселые сценки, миниатюры, stand up и юморески от участников фестиваля юмора должны подарить незабываемые впечатления всем присутствующим и зарядить смехом участников и гостей фестиваля. В фестивале примут участие как новички, так и известные на всю страну участники телешоу «Рассмеши комика. Дети».

13:30 - презентация современных внедорожников.

Представители компании обещают не только представить новые внедорожники, но и линейку известного автобренда, и предоставить возможность записаться на тест-драйв.

13:45 - показательные выступления от спортивных и бойцовых клубов.

На протяжении всего дня будут работать спортивные площадки с мастер-классами такие как: Workout, Crossfit и йога, а также на специальных площадках будут проводиться уроки самообороны для детей и взрослых.

14:00 - открытие спортивных соревнований по запуску воздушных змеев.

Предвидится парад команд участников фестиваля из разных областей Украины. Среди них жители Николаева, Вознесенска, Днепропетровска, Кривого Рога, Бердянска, Ровно, Херсона, а также Скадовска, Никополя. Кроме того, должны быть и участники из других стран – Индии, Германии, Швейцарии, Италии, Бразилии, Польши, Турции, Болгарии, Нидерландов и Эстонии. Слово иностранных представителей, местных представителей власти и организаторов.

14:20 - Начало соревнований на специальных площадках.

В небо поднимутся крупнейшие в мире воздушные змеи и лучшие воздушные змеи из разных уголков Украины, которые смогут наблюдать не только эксперты, но и поклонники с гостями фестиваля. Все действо будет сопровождаться профессиональным комментатором, который объяснит правила и основные нормы фестивальных соревнований.

16:00 - фестиваль талантов «Мирное небо».

На сцене выступят лучшие коллективы из разных городов Украины в различных жанрах. Среди них мастера хореографии, вокала, инструментальной музыки, оригинального жанра, а также театрального искусства и юмора.

19:00 - выступление дуэта «Шуры-Муры».

На огромной сцене выступит нашумевший дуэт, который собирает полные залы и поет как авторские песни, так и каверы на известные хиты. Этот дуэт точно зажжет сердца и придаст романтики воздушным гигантам в небе.

19:40 - номер группы «Bad Sister».

«Bad Sister» – это николаевская рок-группа, которая исполняет в основном каверы на песни в стиле поп-рок. Солистка группы Марина Киладзе даже стала участницей теле-шоу «Голос страны» 2018 года.

20:30 - DJ JAM.

Лучшие DJ страны сыграют свои сеты, которые добавят драйва и подготовят публику к невероятному и уникального DJ ART SHOW.

21:00 - DJ ART SHOW.

Диджей Dreamcatcher из Голландии представит треки со своего нового альбома «Маленький Принц». Эта презентация пройдет в виде театра танца, музыки и современных эффектов. Надо отметить, что DJ и композитор Dreamcatcher работает от известного лейбла ARMADA MUSIC и сотрудничает с Armin Van Buuren. Во время шоу будет снята часть клипа к новому альбому, поэтому фестиваль смогут увидеть заграницей, а шоу первыми увидят участники и гости фестиваля.

21:40 - Ночные запуски воздушных змеев-гигантов.

Под живой сет Dreamcatcher (Голландия) мировые звезды кайтинга запустят своих гигантских змеев, которые засветятся в небе и тем самым все зрители смогут увидеть уникальное ночное шоу.

22:00 - Фестиваль короткометражного кино «Атмосфера».

На большом экране сцены будут предложены к просмотру лучшие работы участников фестиваля, за которые все желающие гости фестиваля смогут проголосовать благодаря онлайн голосованию.

20 мая:

11:00 - открытие второго фестивального дня.

Обещают яркие номера в украинском стиле, слово организаторам и запуск воздушных змеев.

11:45 - презентация современных внедорожников;

12:00 - фестиваль талантов «Мирное небо».

И на второй день на фоне полетов гигантских воздушных змеев на сцене выступят лучшие коллективы из разных городов Украины в различных жанрах.

15:00 - соревнования финалистов по запуску воздушных змеев;

16:00 - показательные выступления от спортивных и бойцовых клубов;

16:30 - награждение участников фестиваля.

Проходит награждение по номинациям и направлениям всех участников международного фестиваля и фестивали, в которые проходили в рамках мероприятия. Между номинациям и блоками награждения выступают победители фестиваля талантов «Мирное небо».

18:00 - выступление Светланы Тарабаровой.

Звезда украинской эстрады, известная как композитор, автор и исполнитель своих песен. Для гостей фестиваля звездная гостья подготовила свои лучшие хиты, а для участников международного фестиваля воздушных змеев свою новую песню «Манифест».

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19:00 - торжественное закрытие фестиваля.

Финальный выход участников и запуск воздушных шаров гигантов в небо.

Дополнительно:

В течение 19 и 20 мая постоянно с 11:00 до 19:00 приглашают к себе:

– мастер-классы по изготовлению воздушных змеев;

– мастер-класс по гончарства;

– мастер-класс по изготовлению пиццы;

– мастер - классы по самообороне от ассоциации «Степные Волки»;

– мастер-класс по боди-дизайна и био-тату;

– спортивные мастер-классы.

Напомним, что вход на фестиваль свободный. Организаторы посоветовали брать с собой воду и еду, но если она закончится, то на фесте можно будет подкрепиться и выпить воды – её будет много и она будет бесплатная. Добраться же до фестиваля можно как коммерческими рейсами (ориентировочно 100-120 грн), так и общественным транспортом.

Поезд: если вам удобнее воспользоваться железнодорожным транспортом, советуем вокзал «Николаев-Грузовой». В 8:45 отправление из Николаева электрички «Николаев-Грузовой – Колосовка». Остановка – ст. Трихаты. Продолжительность маршрута: 1час и 37 минут.

Также прибыть к месту праздника можно будет на «маршрутке» от автовокзала на Центральном рынке – владелец маршрута пообещал вывести на работу как можно больше транспорта и отправлять их по наполнению. Стоимость проезда будет составлять 25 гривен.

Автобус: маршрут №165 «Николаев-Трихаты». Место отправления – автостанция «Дачная», ул. Чкалова, 4 (Ц.Рынок). График отправления:

– из Николаева: 5:40; 8:30; 12:30; 15:00; 17:30.

– из села Трихаты: 6:30; 9:20; 13:20; 15:50; 18:20.

Помимо централизованных вариантов, добраться к месту фестиваля, ряд коммерческих структур предлагают поездку с обеспечением транспортом в оба конца. В частности, Досуговая Касса предлагает варианты при цене проезда туда и обратно 120 грн.

График отправления 19-20 мая:

Автобус №1 (9-00 из Николаева – 18-00 из с. Трихаты )

Автобус №2 (10-00 из Николаева – 19-00 из с. Трихаты)

Автобус №3 (11-00 из Николаева – 20-00 из с. Трихаты)

Место отправления: Бизнес-Центр «Украина» (улица Соборная 12б)