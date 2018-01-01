15 Май 2018

Юные николаевские фотохудожники представят на суд зрителей свои снимки на выставке «Калейдоскоп»

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Воспитанники детской студии «ФотоКрок» снова презентуют свои творческие работы на выставке «Калейдоскоп». 30 учеников от 7 до 18 лет представят николаевцам и гостям города свои снимки в среду, 16 мая в выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусства.

Отметим, что за 6 лет своего существования «ФотоКрок» стал одной из лучших детских студий фотографии и анимации Украины. Воспитанники студии известны в Украине и за рубежом. Только за последний год работы студии среди победителей Всеукраинских и международных конкурсов в Чехии, Болгарии, Латвии, Финляндии и не только. Педагог и руководитель студии Ирина Гузий гордится своими учениками и приглашает всех желающих насладится творчеством юных фотохудожников.

Выставка открывается в 16:30 и будет проходить до 27 мая.