20 Май 2018

Огромный дракон, панда и осел: в первый день фестиваля в Трихатах в небо взмыли сотни удивительных змеев

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В субботу, 19 мая, возле села Трихаты стартовал второй фестиваль воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival 2018». В небо над берегом Южного Буга взмыли сотни искусственных «птиц», а профессиональные кайтеры «оседлали ветер» с помощью дракона, огромной гусеницы и десятка других удивительных персонажей.

К Трихатам люди начали подтягиваться еще задолго до заявленного открытия - уже в 10 утра по территории фестиваля ходили около тысячи-двух гостей, а за несколько часов их количество выросло примерно до 15 тысяч. По количеству людей, да и в целом, фестиваль выглядел намного масштабнее, чем прошлогодний.

Пусть открытие фестиваля и задержалось на два часа, но люди не скучали - многие «напали» на фуд-корты, пробуя различные вкусности, а кто-то наблюдал за пробными запусками огромных кайтов. Так, одним из первых гигантов, взмывших в воздух, стал кенар Твити из одноименного мультфильма - его подъем зрители встретили ликованием. Дети же в это время вовсю прыгали на батутах и осваивали «лежаки» из соломы.

Позже на официальном открытии выступили организаторы фестиваля Татьяна Безмощук и Андрея Нерода, а также представители власти - вице-губернатор Евгений Шевченко, Глава Ольшанской объединенной территориальной громады Сергей Новак и председатель Николаевской Районной государственной администрации Алла Воробьева. В своих речах они отметили важность и масштабность фестиваля, а Андрей Нерода снова его сравнил с такими же мероприятиями в Дубае и Гонконге.

Также на сцену поднялись команды кайтеров из Украины, стран Европы и не только - именно они с помощью своих змеев посоревнуются за звание лучших конструкторов фестиваля. К слову, победитель будет выбрал под конце второго дня феста.

После открытия на территории фестиваля по-настоящему закипела жизнь - на сцене выступали николаевские коллективы, дети из программы «Рассмеши комика», проводились мастер-классы по танцам и многое другое. Но намного больше зрителей все же собрали площадки со змеями.

Как и в прошлом году, в небе было огромное количество «летунов» - воздушные змеи в виде птиц, драконов, панды, осла и даже ведьмы кружили над головами тысяч людей, а вот детишкам особенно приглянулся кайт в виде Санта Клауса. Правда, некоторые почему-то хотели ударить его в «нос», когда тот лежал на земле.

Отметим, что первый день фестиваля должен был закончится сетом от голландского диджея, но тот оказался николаевцем. А во второй день фестиваля жюри выберут лучших авторов воздушных змеев, а закроет мероприятие известная Украинская певица Светлана Тарабарова.

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