21 Май 2018

Беременная TARABAROVA «привезла» солнце на кайт-фест в Трихатах и спела с «шалено» счастливой толпой

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В воскресенье, 20 мая, состоялся второй день фестиваля воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival 2018». И ни гроза, ни дождь не смогли отпугнуть гостей, которые ждали хедлайнера праздника - известную украинскую певицу Светлану Тарабарову.

С утра и до обеда фестиваль проходил в привычном русле, как и первый день - люди любовались огромными змеями, а команды кайтеров проводили финальные запуски, которые оценивали представители жюри. Однако, после того, как солнце перевалило зенит, над фестивалем нависли грозовые тучи и даже начал срываться дождь. Из-за этого пришлось «свернуть» крупных змеев и даже снять брезент со сцены, чтобы та не завалилась от ветра.

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Многих даже отпугнула переменчивая погода: к вечерней части фестиваля на его территории осталось около 3-4 тысяч человек, которые всячески прятались от периодически срывающегося дождя. Многие использовали как укрытие собственные подстилки, а кто-то предусмотрительно принес с собой дождевики. Однако, грозовая туча прошла мимо, лишь по «касательной» задев фест.

Однако, погода не сорвала и график фестиваля - к вечеру у главной сцены организаторы наградили каждого участника кайф-феста, вручив им деревянные «экологические» медали, статуэтки и булавы. Затем началось то, ради чего многие и приехали на второй день фестиваля - после «разогрева» от николаевской певицы Александры Казаковой на сцену вышла Светлана Тарабарова.

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Певица выступала на шестом месяце беременности, но это никак не сказалось на динамичности концерта. Она «отжигала» так, будто наполняя многотысячную светлой энергией, которая так и «лилась» со сцены. Вместе с гостями она спела «Маніфест», «Добре з тобою», «Мы верим в любовь» и многие другие хиты, благодаря которым запомнилась публике как позитиывный и лучезарный артист.

Люди вовсю снимали Светлану на свои гаджеты, подпевали и пытались танцевать в тесной толпе под любимые песни. Девушки и дети пользовались преимуществами и часто можно было увидеть их, сидящих на плечах мужчин. К слову, именно в начале выступления Светланы Тарабаровой тучи на небе разошлись и фестиваль залило солнцем.

Примечательно, что артистка «заселфилась» с подпевающей ей толпой и опубликовала снимок на своей странице в Instagram. Фестиваль она назвала разрывом и поблагодарила всех присутсвующих.

«Так круто співають тільки по справжньому ШАЛЕНО ЩАСЛИВІ люди», – написала она.

Напомним, что в небо над берегом Южного Буга взмыли сотни искусственных «птиц», а профессиональные кайтеры «оседлали ветер» с помощью дракона, огромной гусеницы и десятка других удивительных персонажей.

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