21 Май 2018

«Город осиротел»: десятки николаевцев провели в последний путь известного журналиста Игоря Поха

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В понедельник, 21 мая, около сотни николаевцев простились с известным журналистом Игорем Похом, который ушел из жизни после продолжительной болезни.

Прощание состоялось на территории бюро судебно-медицинской экспертизы. На него пришла семья Игоря Поха, его друзья, коллеги и горожане, которые знали его как журналиста. Также пришли и представители власти: первый вице-губернатор Николаевской области Вячеслав Бонь, вице-губернатор Евгений Шевченко, мэр Александр Сенкевич, заместитель главы облсовета Иван Кухта, депутат горсовета Светлана Таранова и многие другие. Почти все принесли с собой красные гвоздики, кто-то розы, а некоторые взяли венки – все это они возложили к гробу Поха.

Священник из украинской православной церкви помолился за упокоение души ушедшего, а после все желающие могли сказать прощальные слова. В своих речах они выражали соболезнования семье Игоря, а николаевский журналист Андрей Острев отметил, что после ухода Поха Николаев осиротел.

В конце пришедшие провели Игоря Поха в последний путь - гроб отнесли в катафалк, после чего все выдвинулись на кладбище.

Вице-мэр Александр Омельчук пришел на прощание с компанией

Депутаты от «Самопомощи» Федор Панченко и Светлана Таранова встретили главу николаевского «ДемАльянса» Екатерину Стоколяс

Родители Игоря Поха

Экс-начальник управления молодежной политики Олег Соколик пришел вместе с супругой

Вице-губернатор Евгений Шевченко с грустным лицом возложил цветы к гробу

Глава фракции «Наш Край» Олег Крисенко тоже пришел попрощаться с известным журналистом

Возложил цветы и глава совета национальных меньшинств Анар Ахундов

Мэр Александр Сенкевич выглядел очень поникшим

Пришли и николаевские журналисты - Виктория Тонковид...

... Андрей Прокопенко...

... и главный редактор «Преступности.Нет» Анатолий Чубаченко

Экс-замглавы облсовета Иван Кухта

Первый вице-губернатор Вячеслав Бонь пришел в компании главы аппарата ОГА Юрия Гранатурова

Экс-губернатор Вадим Мериков

Николаевский журналист Андрей Острев

Провести в последний путь пришла депутатка облсовета Надежда Иванова

И директор Южной судоремонтной компании Сергей Бурковец

Директор «НТРЗ» Вячеслав Симченко

Внештатный советник главы ОГА Андрей Сенченко

Главный «агент развития» Виталий Воронов опоздал на прощание