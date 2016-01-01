26 Май 2018

В Николаеве около тысячи людей вновь «присели на колеса», дабы показать, что достойны уважения на дороге

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В субботу, 26 мая, в Николаеве около тысячи велосипедистов вновь прокатились по центру города в рамках масштабного XI Велодня за свои права. Они снова преследовали цель обратить внимание на то, что являются равноправными участниками общественного движения и остаются достойными уважения на дороге.

Покататься могли все желающие. Нашел время устроить себе покатушки и мэр города Александр Сенкевич, который заявил участникам, что они больше, чем местное самоуправление, ответственны за развитие велоструктуры в Николаеве. Сам же маршрут движения немного отличался от традиционного: активисты поехали не по Адмиральской улице, а по улице Лягина, позже выехали на Центральный проспект. Это было связано с тем, что на Соборной площади несколько сотен ВМС клялись в верности украинскому народу.

Интересно, что на акцию люди постарались прийти с забавными плакатами, в ярких костюмах и даже не оставили дома своих детей и четверолапых любимцев. У здания николаевской мэрии лидер движения «Альтер-Спорт» Роланд Байрозян собирал подписи под очередным обращением велосипедистов быть услышанными представителями местной власти.

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