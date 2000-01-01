27 Май 2018

Сотни горожан в вышиванках прогулялись патриотическим маршем и украсили собой Николаев ВИДЕО

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В воскресенье, 27 мая, в Николаеве сотни людей прошлись маршем в традиционных и стилизованных украинских нарядах. В акции приняли участие целые семьи - некоторые пришли с маленькими детьми и домашними животными. Основной целью марша являлась демонстрация патриотизма и украинского духа.

Собрались участники акции около памятника Героям Небесной сотни. Там, сформировав колонну, николаевцы прошли к кресту 2000-летия с Рождества Христова. После чего продолжили шествие по бульварной части Центрального проспекта. Перед колонной люди несли баннер с лозунгом «Слава Україні - Героям Слава!», а также стилизованные под схему для вышивки древнеславянские символы. На небольшом плакате из бумаги был выложен славянский «колядник», который считается символом бога Коляды и является аллегорией победы света над тьмой, а под ним красовалась схема вышитой «берегини».

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Мероприятие уже стало традиционным и предоставляет возможность не только показать свои этно-луки, но и ярко провести время в компании единомышленников. Еще до начала шествия многие жаловались на то, что в этом году все не так хорошо организовано. Некоторые участники марша ввиду христианского праздника Троицы вели занимательные споры о единой поместной церкви. При этом, пополнили колонну и представители разных политических партий, а также общественное формирование «Бугский Гард». Однако, первые лица города и области, которые ранее любили «засветиться» на подобных мероприятиях, в этот раз не были замечены на марше. Также до начала марша около 15 человек устроили флешмоб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, выразив таким образом недовольство тем, что украинца незаконно удерживают в российской тюрьме.

Во время всего шествия то и дело звучали патриотические лозунги. Одной из тех, кто активно призывал колонну к активности, была и юная николаевчанка. Участники марша яро поддерживали ее и отвечали на каждый призыв прославлять Нацию и Героев. Громкие лозунги также призывали всех помнить, что Николаев – Украина. Подойдя к улице Соборной колонна на несколько минут «парализовала» движение автомобилей в центре города и прошлась по дороге. После этого участники марша проследовали по улице Соборной до уже исторического для города места, на котором в 2013 и 2014 году располагался николаевский майдан. Прохожие активно реагировали на идущих в вышиванках. Были и те, кто решил присоединиться к акции.

Дойдя до финальной локации своего шествия каждый желающий имел возможность выступить перед публикой. Воспользовавшись таким правом один из участников предложил вспомнить одного из идеологов украинского национализма, полковника Армии УНР Евгения Коновальца. Послушав речи и патриотическую музыку люди стали потихоньку расходиться.

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Отметим, что вышиванка является символом украинской идентичности, истории, искусства наших предков и душой народа. Ее по праву считают своеобразным ДНК кодом украинской нации, символом и гордостью. Как правило, вышиванки южных районов Украины изобилуют растительными мотивами. Не стала исключением в этом и Николаевщина.

Напомним, что каждый год в третий четверг мая знаменуется Днем вышиванки и некоторые депутаты и чиновники не упустили возможности «выгулять» свой этно-look. При этом николаевцы устроили «вышитый» флешмоб в сети.

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