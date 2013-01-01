04 Июнь 2018

Завершился «Кубок Ольвии»: названы победители

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В Николаеве завершился III Международный фестиваль исторического средневекового боя «Кубок Ольвии». Фестиваль проходил на территории конно-спортивной школы 2 и 3 июня.

Следует отметить, что самые жесткие, поистине бескомпромиссные бои пришлись на второй день. Судейскую команду возглавлял гофмаршал Виталий Макарян, судья международного класса HMB из Одессы. Фестиваль был представлен рыцарями-спортсменами из Молдовы и разных городов Украины, причем Киев и Харьков были представлены сразу несколькими клубами. Яркий тематический антураж придавали мероприятию аутентичные костюмы и доспехи, в которые были облачены рыцари. Особенно эффектно выглядели бойцы Ассоциации клубов Украины по историческому средневековому бою «Айна Бера», Клуба военно-исторической реконструкции «Путивль» из Киева и Клуба исторической реконструкции «Князь» из Харькова. По окончанию рыцарских состязаний были определены победители в номинациях.

В номинации «5х5» I место заняли бойцы харьковского клуба «Князь», объединившиеся в группу под названием «Князь 1». Диплом и медали за II место получили рыцари ассоциации «Айна Бера». III место заняла группа рыцарей с оригинальным названием «Голая мумия». В эту группу вошли представители клубов «Байард» (Республика Молдова), «КФК» (г.Киев), «Люксембург» (г.Одесса), Донецкой сборной по ИСБ (клубы «Триумф», «Портал»). Победу в номинации «Щит-меч» одержал киевлянин Вячеслав Зарубин (клуб «КФК»), он занял I место. II место досталось одному из самых артистичных рыцарей фестиваля, любимцу публики Артему Семененко из Одессы (клуб «Люксембург»). Диплом и медаль за III место получил киевлянин Андрей Пидкова из «Айна Беры».

Самые сложные бои – когда сходятся на ристалище сильнейшие рыцари-спортсмены и посредством поединка определяется кто же «лучший из лучших». В номинации «Турнир по профессиональным поединкам» I место в сверхтяжелом весе занял Ильяс Вышутин («Князь», г.Харьков), в тяжелом весе I место по праву досталось харизматичному молдованину Илье Драгану («Байард», Кишинев), в борьбе за за I место в категории «Средний вес» победил Артем Семененко («Люксембург», г.Одесса), и, наконец, лучшим бойцом в «легком весе» признали молдованина Анатолия Юшана из Кишинева. В честь победителей хедлайнер фестиваля рок-группа «Крылья» исполнила свои лучшие синглы, а сюрпризом для гостей и участников стал дружеский поединок, в котором на ристалище сошлись организаторы фестиваля «Кубок Ольвии» - руководитель и тренер по ИСБ рыцарского клуба «Портал» Василий Цимбал и руководитель клуба исторической реконструкции «Арагон» Илья Котов.

Фестиваль получился не просто ярким и запоминающимся – фееричным. Организаторы хорошо постарались, чтобы зрителям было интересно, комфортно, безопасно, сытно и вкусно. Фуд-корт мог удовлетворить запросы даже самого привередливого клиента, для детей проводились тематические игровые, развивающие программы, прекрасно оборудованная фотозона привлекала огромное количество желающих запечатлеть себя на резном деревянном троне с различным антуражем рыцарской эпохи. Позаботились организаторы и о том, чтобы на территории фестиваля было достаточное количество биотуалетов, которых, как правило катастрофически не хватает на многих наших массовых мероприятиях.

Одним словом, фестиваль удался. Николаевцы и гости города остались довольны неординарным мероприятием, участники получили удовольствие от соревнований и от того, как тепло и радушно их принимали в нашем городе.

Искренне надеемся на новую встречу с уже полюбившимся фестивалем «Кубок Ольвии» в следующем, 2019 году.

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Текст: Ольга Никифорчук

Фото: Антон Малиновский