06 Июнь 2018

Пока «сердце» Николаевской обсерватории умирает, ученые хотят работать с Маском и входят в мировые ТОПы

Прочитали: 686

Наблюдение за звездами всегда казалось чем-то невероятно романтичным и загадочным. В головах детей часто вырисовывался образ старца в колпаке, который ночами напролет сидит у телескопа и разглядывает далекие галактики. Однако, как выглядят настоящие обсерватории, кто такие современные «звездочеты», многие не знают. О том, чем живет Николаевская астрономическая обсерватория, рассказал NikLife её директор Александра Шульга.

Здание обсерватории уникально сразу по нескольким параметрам – оно расположено на самой высокой точке в городе, а это 52 метра над уровнем моря. Также эта постройка является памяткой архитектуры национального значения. Но не всё с ним хорошо, как могло бы казаться – главный корпус выглядит весьма «потрепанным», а исследования в нем уже не проводят. По словам Александра Шульги, ученые постепенно перебрались в другие здания, которые были построены гораздо позже. Для полноценного ремонта обсерватории необходимо немало денег, а финансирование, которое выделяет государство, в основном уходит на содержание корпуса, но не на его капитальное восстановление.

Несмотря на упадок «сердца» обсерватории, научная деятельность не страдает. Они продолжают принимать заказы на исследования и успешно показывают себя на мировой арене. По словам Шульги, обсерватория входит во многие мировые рейтинги по качеству работы и внедрению инициатив. К примеру, телескопы, которые обычно используют во всем мире имеют огромные габариты и вес, а николаевские умельцы смастерили вариант в десятки раз компактнее.

— Классические телескопы, которые наблюдают разные аппараты, весят полторы тонны, а наши всего лишь 12 килограммов. А наблюдают они так же, как и большой телескоп. Все потому, что все функции перенесены в камеру – в работу с кадром, с зарядом, – рассказал директор.

Директор Николаевской астрономической обсерватории Александр Шульга верит, что когда-то главный корпус обретет первозданный вид

Кроме этого, на огромной территории обсерватории есть и несколько классических наблюдательных средств. Однако, даже в «гигантских» телескопах николаевцы не обошлись без инноваций – одна из «космических подзорных труб» за свою конструкцию и функциональность получила отметку Национального достояния Украины.

К слову, основной спектр работ николаевской обсерватории – отслеживание спутников. Директор поделился, что в этой сфере им удалось достичь весьма приличных результатов.

— Тут нас взяли в международный пул высококлассных наблюдательных средств. Туда не всех берут, но вот нам написали письмо, несколько раз отметили некоторые наши особенности, – похвалился Шульга.

На практике же основная деятельность обсерватории выглядит следующим образом. У каждого государства есть «ячейка» в атмосфере размером 75х75х30 километров, в которой можно располагать сколько угодно спутников. Все тела, что там размещены, имеют собственные траектории движения, которые необходимо отслеживать, иначе столкновения неизбежны. Николаевцы в этой сфере достигли внушительных результатов – благодаря их разработкам удается отслеживать положения спутника в каждую секунду с точностью до 200 метров.

— Мы практически в первых рядах начали использовать сам телевизионный сигнал – на определенном этапе «обрезаем», запускаем на свое оборудование. Таких станций у нас по Европе несколько – Харьков, мы, два в Ровно, Мукачево и Вентспилс. Эта сеть обеспечивает определение положения спутников с точностью до двухсот метров. Это очень неплохо, причем, эта сеть строилась «по возможности». Если бы она была развернута на Экваторе, по поводу чего мы ведем переговоры с Бразилией, то его точность была бы ближе 100 метров. Не знаю, нужно ли это, потому что и 200 метров – очень хорошо, – считает директор обсерватории.

Сейчас зал главного корпуса превращен в выставочную площадку

Со своими технологиями николаевцы «светятся» не только на международной арене, но и даже пытаются «достучаться» к Илону Маску. Как известно, создатель Tesla и SpaseX Илон Маск уже давно говорит о намерениях вывести на орбиту Земли тысячи спутников для раздачи интернета по всей планете. Именно в этой сфере и предлагают свои услуги ученые из Николаевской обсерватории. По словам директора, они могут обеспечить постоянное отслеживание каждого его спутника.

— Вот Маск говорит, что мы запустим тысячу спутников. Мы сейчас пишем ему письмо: запусти спутники, но поставь туда «свисток» пять Ватт, максимум десять. Они бы все время свистели и тогда мы вам гарантируем, что независимо от других систем наблюдения, мы вам будем выдавать постоянно орбитальное положение ваших спутников, – рассказал Александр Шульга.

Из-за весьма неординарных технологий в Николаевской обсерватории работать сможет не каждый. По словам директора, любой пришедший к ним специалист должен хотя бы пару лет «повариться» в их коллективе, чтобы понять что и как работает.

— Специалист, чтобы работать здесь, должен поварится пару лет. Иначе он не поймет чем мы тут занимаемся, потому что все книжки, которые написаны – они не про нас. Человек должен прийти, ошалеть, подумать: «Как вы на этих граблях наблюдаете?», а потом понять что да, мы в общем-то на них наблюдаем, да еще и очень хорошо. Но это придет через пару лет. Поскольку в мозги человека, получившего образование, заложены книжки, а они же не про нас, – уверен Шульга.

Получается, чтобы хоть образ современного астронома весьма отличается от привычного нам, все равно эта профессия остается весьма «космической» во всех смыслах. Нужно иметь недюжинное терпение, но главное – «гореть» желанием наблюдать за звездами.

К слову, обсерватория была изображена на одном из настенных календарей прошлых десятилетий, подборка которых была недавно опубликована.

Облицовка здания выглядит весьма плачевно

А от пола и почти до крыши здание кое-где украшают «живые» стены

Этот телескоп уникален настолько, что признан Национальным достоянием Украины