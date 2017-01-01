06 Июнь 2018

Светя другим, сгораем сами: кардиоцентр Николаевщины - место, где сердце начинает биться заново

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Человеческое сердце - это не просто мускул, это нежный и одновременно сильнейший механизм, благодаря которому каждый из нас способен жить, любить и встречать новый день. Круглосуточно на страже его здоровья в кардиологическом центре Николаевской областной больницы стоят десятки людей, и именно здесь после самых тяжелых случаев сердце начинает биться заново. NikLife приоткрывает своим читателям то, как устроено отделение кардиоцентра, какие тайны скрывает его реанимация и кого по праву можно считать ангелом в белом халате.

Осенью этого года исполняется 20 лет с тех пор, как кардиоцентр впервые открыл свои двери. Каждый год здесь проходят лечение более двух тысяч пациентов, за всю свою историю работы через центр прошли более 40 тысяч людей.

NikLife и сам, примерив халат, побывал в отделении интенсивной терапии и функциональной диагностики. Более того, он заглянул и в Святая Святых - реанимацию. Тут он воочию увидел, как срочно реанимировали тяжелого пациента и через коридор кричали родственникам, что тот будет жить. В этом месте, где до мурашек пробивает обычного человека, врачи дарят новое дыхание людям, в то время как оно становится воздухом. Интересно, что кардиограмму здесь могут расшифровать сразу же, даже если ее в этот момент записывают в самом дальнем районе Николаевщины, а методы нагрузок для снятия кардиограммы по правде удивительны.

Пациенты, которые остаются на наблюдение в отделении, довольны как и врачами, так и условиями больницы. Сами же врачи с непревзойденным позитивом относятся ко всему, что их окружает: они не пренебрегают забавными шапочками и даже создают свои собственные традиции внутри коллектива. К примеру, по преданию докторов, те женщины-врачи или же медсестры, кто пройдут или сядут под маленькой синей птичкой, которая висит с потолка в ординаторской у врачей, обязательно в скором времени под своим сердечком начнут носить малыша.

В свое время кардиоцентр был организован на базе Николаевской областной больницы и кардиологического диспансера. Здесь трудились выдающиеся врачи, а на данный момент спасителями для многих людей являются 13 кардиологов высшей категории. С появлением новых технологий у них не убавилось тяги к развитию своих навыков и не уменьшилось чувство собственной ответственности перед жизнями других.

— Это коллектив единомышленников. Очень трудно руководить умными людьми, ведь мы посмотрим на состав коллектива все врачи высшей категории. В том случае если нет понимания, когда цели и задачи у каждого разные. Но когда все работают как один слаженный механизм это очень легко. Нельзя говорить, что врачи - это машины, роботы, у каждого есть свои проблемы житейские, но в нашем коллективе это не переносится на больных. Мы светя другими, сгораем сами. Врач не заменяет высшую силу, но он призван помогать людям и тем самым имеет доверие. Также он не имеет права делить людей на ранги и категории, – рассказал в комментарии NikLife заведующий кардиоцентром Александр Шабильянов.

Многие из сотрудников центра настолько преданы работе, что не смотрят телевизор и редко когда могут выделить время для любимых книг. Пациенты обращаются к ним в любое время дня и ночи, ведь знают, что всегда могут рассчитывать на квалифицированную помощь. При этом, для врачей благодарный пациент является высшей наградой.

Напомним, что ранее NikLife побывал в Николаевском бюро судебно-медицинской экспертизы, где проходит незримая грань между мирами живых и мертвых.

Над материалом работали: Анастасия Михайлова и Антон Малиновский