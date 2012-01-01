10 Июнь 2018

Властьимущие рискуют оказаться в забвении: главный «ритуальщик» Николаева Трофанюк о состоянии Некрополя

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Николаевский Некрополь уже не первый год находится в засутении. Старые могилы часто становятся целью вандалов или вовсе сатанистов. Чтобы узнать, есть ли «светлое будущее» у Некрополя, и как на проблемы захоронения реагируют «наверху»,NikLife пообщался с директором КП «Ритуальные услуги» Михаилом Трофанюком.

По его словам, возродить Некрополь хочется, однако, без нормального финансирования это попросту невозможно. Сейчас же предприятие своими силами проводит там уборку, а иногда к ним подключаются и николаевские активисты, которые проводят субботники.

— Надо понимать, что этот объект городского, общественного и культурного наследия находится в таком состоянии уже не одно десятилетие. И с каждым годом он становится все более и более запущенным. Мы стараемся, субботники проводили и прочее. На самом деле, субботник – это хорошо: пришли 50 человек, поубирали, а мусор-то кто везти будет? – задался вопросом Трофанюк.

За предприятием сейчас закреплены 14 кладбищ, на уборку которых выделяется около четырех миллионов гривен в год. По словам Трофанюка, этого недостаточно для того, чтобы уделять некрополю достаточно внимания. Кроме того, немало проблем создают люди без определенного места жительства, которые «коротают» дни и ночи на старом кладбище.

— Уборка проводится силами нашего предприятия, и надо понимать, что это несколько гектаров земли, которые в летнее время становятся прибежищем десятков БОМЖей, лиц асоциальной направленности, наркоманов [...] Мы работаем, убираем, но у нас на балансе 14 кладбищ, на четырех - проводятся захоронения, потому мы не можем уделять много внимания [...] Мы планируем возрождать Некрополь, но без денег смысла нет. [...] Если эти деньги (четыре миллиона, – ред.) экстраполировать на городские объекты ритуальной направленности, то понятно, что мы не можем уделять некрополю максимум внимания. Тем более, что тут пустыри, надо кучу денег. Это освещение, это всё остальное, – рассказал главный «ритуальщик».

Пока руководство КП придерживается следующей тактики: они продвигаются «по секторам», расчищают могилы, после краевед Татьяна Губская идентифицирует их и заносит в каталог. По словам Трофанюка, историческая ценность Некрополя огромна, а некоторые захоронения по-настоящему удивляют.

— Тут есть надгробия знаменитейших людей, а есть вообще неизвестных. Даже один военнослужащий с мантулинской армии. По национальности – уйгур. Была могила с иероглифами, пошел слух, что японец какой-то, потом подняли архивы и поняли, что это уйгур, который воевал против Мао. И его как-то занесло по жизни, что он здесь помер. Но плиту украли, к сожалению, – поделился Михаил.

Трофанюк рассказал, что все депутаты горсовета в курсе проблемы. Однако, из-за бездеятельности, нынешние представители власти могут оказаться в таком же забвении, как и те, чьи тела погребены на старом кладбище.

— Городскому Некрополю надо уделять внимание, и большинство представителей фракций в горсовете в курсе нашей проблемы. Я намерен в дальнейшем действовать, чтобы хотя бы какие-то крохи падали с городского стола в эту грустную сторону [...] Нынешние властьимущие люди рискуют оказаться в таком же забвении, в котором сейчас находятся могилы тех, кто строил и развивал этот город. Тут что ни фамилия, то история [...] Хозяйство, которым занимается наша служба, нуждается в помощи депутатов. Я скажу так: со многими из них я знаком лично, но мы, имея проблемы, стараемся решать и не беспокоить господ депутатов. Сейчас с Сенкевичем (Александром, мэром Николаева – ред.) у нас нормальный диалог. Он знает о всех проблемах, и мы комплексно над этим думаем, в том числе, и над Некрополем, – рассказал Михаил Трофанюк.

Однако пока широкой огласке ситуацию с Некрополем, по словам Трофанюка, не придают –«хайп не поднимают, чтобы людям тихо было».