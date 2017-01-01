15 Июнь 2018

Николаев – ты вечность: MONATIK «закружил в танце» многотысячную толпу на главном стадионе города ВИДЕО

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Во второй раз в истории Николаева Центральный городской стадион «засиял» не в футбольном, а музыкальном смысле. И, если в 2016 году николаевцев раскачивал «Океан Ельзи», то в четверг, 14 июня, благодаря концертному агентству «Маэстро» горожане ощутили на себе всю мощь и энергетику драйвового исполнителя и танцора MONATIK.

Задолго до начала концерта фан-зону и сектора заполнили фанаты от мала до велика – зрителей собралось около пяти тысяч. Яркие девушки делали сотни селфи и кричали «MONATIK, выходи», а бравые полицейские с интересом наблюдали за ними, думая, как же защитить MONATIKa от любвеобильных поклонниц.

Ожидая артиста, фаны с криками и аплодисментами встречали каждого, кто выходил на сцену: от технической поддержки и до барабанщика с гитаристом.

Под звук битов и яркий свет MONATIK «ворвался» на сцену, вызывая мурашки по коже. Музыка проникала в каждую клетку, а сам артист сразу расположил абсолютно каждого к себе. То и дело со сцены звучали чуть ли не признания Николаеву в любви, что вызывало абсолютный восторг у толпы. Фанатки не медлили и кричали артисту, что тоже его любят, а некоторые во весь голос заявляли, что хотят от него детей.

— Николаев – ты вечность. Николаев, сначала появились вы, – переделывал слова песен MONATIK.

За полтора часа фаны «упали в любовь», «зашивали душу и возвращали крышу», «успели отдохнуть» и стать «вечностью». Все без стеснения танцевали, а иногда пели громче самого исполнителя, чем он остался доволен. Не меньший восторг вызвало зрелище, ктогда на одной из спокойных песен весь стадион засиял тысячами телефонных фонариков.

Закончить свое выступление MONATIK решил на лирической ноте и, поблагодарив каждого, он зачитал свое стихотворение. Под тихую мелодию над стадионом звучали слова певца о жизни, любви и людях, которые находятся рядом с каждым из людей. Строки настолько растрогали собравшихся людей, что некоторые начали даже плакать.

Преданные музыканту фанаты звали на бис и он не смог отказать. Последними песнями MONATIK начал «кружить в танцах» всю публику, а после спрыгнул со сцены и начал раздавать автографы. Однако, из-за рьяного желания девушек получить автограф любимого артиста, полиции пришлось регулировать все это действо. Огромной волной все кинулись к музыканту, а тот, вдоволь наобнимавшись и раздав всем автографы, убежал за сцену. Казалось бы, все подошло к логичному концу: потихоньку расходились люди, спотыкаясь о бутылки от воды. Кто-то на ходу снимал stories в Instagram, а кто-то никак не мог отойти от бурного обсуждения. И в неожиданный для всех момент в полнейшей тишине появился бит, который на минуту парализовал всех и заставил вернуться к сцене – некоторые люди бежали обратно аж от остановки, а часть не поверила в «третье пришествие» MONATIKа и решили, что заиграла фонограмма – из-за этого ушли восвояси. По словам самого MONATIKа, он впервые за все время вышел на бис во второй раз.

— Вы первый город, в котором мы совершаем такие действия. все первое запоминается навсегда, – «добил» MONATIK толпу.

Довольные и полностью «выжатые» фанаты начали покидать стадион, то и дело начиная петь строки из репертуара MONATIKа, а некоторые снова кружились в танцах, ведь их «ничего не смущало».

Напомним, что ранее MONATIK украсил обложку летнего журнала NikLife за 2017 год.

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