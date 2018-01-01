16 Июнь 2018

Фотозоны, роботы и реактивы: николаевцы смогли провести опыты и «прикоснуться» к разным наукам

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Субботний день, 16 июня, стал одновременно и веселым, и познавательным для николаевцев. Возле Каштанового сквера, на улице Соборной множество детей и их родителей смогли провести опыты, потрогать археологические находки, узнать, как работают роботы, сфотографироваться и разрисовать свое тело в рамках Научного пикника.

Такое мероприятие стартовало в Николаеве впервые. Представители разных отраслей науки демонстрировали, в чем особенность той или иной специальности. Целью такого пикника было показать, в первую очередь, детям какие профессии бывают и, какие науки можно изучать, а также дать возможность «прикоснутся» к их специфике.

Юные зрители наблюдали за каждым движением рассказчиков с огромным любопытством в глазах. Особой популярностью пользовалась точка химии и физики. Демонстрируя различные опыты, переливая реактивы из пробирок, ученые полностью приковали внимание детей и даже взрослых.

Посетил Научный пикник и культурный Юрий Любаров

Кроме того, развлекали публику и актеры-аматоры, которые были облачены в средневековых героев. Некоторые представители решили даже провести викторины, поощряя гостей сладостями за правильные ответы.

Инициаторами такого праздника стали глава организационного комитета научных пикников в Николаеве Мария Пасечник и их координатор Елена Кучер, которые поздравили всех присутствующих с таким своеобразным праздником.

— Ви щось бачите, щось нове чуєте. Питайте неодмінно все, що вас цікавить. Я вважаю, що цей пікнік - це саме той час, коли ви можете задати будь-яке питання. Роботи, дрони та нові винаходи. Знайдіть те, що цікаво саме вам. Зі святом! - поприветствовала публику Мария.

Помимо этого, любой гость пикника мог украсить своё тело акварельным рисунком, а также поучаствовать в мастер классе по рукоделию. Не упустили николаевцы и шанс поселфиться возле красочных фотозон.

Напомним, что студенты николаевских ВУЗов и ученики разных школ на День Европы представили 28 стран ЕС, поочередно громко скандируя их название.

Прикоснутся к науке привела сына и жена Владимира Алексеева, певица Татьяна Орлова















