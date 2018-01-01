23 Июнь 2018

Рев моторов и громкий рок положили старт празднованию Дня молодежи в Николаеве

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Вечером в субботу, 23 июня, сотни николаевцев начали праздновать День молодежи на главной площади города. Стартовал праздник громким ревом моторов участников ралли «Кубок лиманов», а продолжился «горячим» роком.

Сперва николаевцы собрались у подиума, на который заезжали экипажи участников ралли «Кубок лиманов», которое стартует на следующий после этого праздника день. Раскрашенные в самые разнообразные цвета автомобили подогревали настрой зрителей, «разрыва» воздух ревом моторов. Горожане отвечали им взаимностью и «обсыпали» каждый экипаж аплодисментами. Однако, кто бы каких фаворитов не выбрал, но больше всего оваций собрала николаевская команда Гриневичей, которые будут участвовать в гонке под номером 43.

После николаевцев ждало не менее «жаркое» событие - концерт от Performance Big Band и николаевских групп «Rock VS Jazz». Рокеры и джазмены в третий раз «прокачали» николаевцев громкими хитами, исполненными сообща. Горожане вместе пели «Ленинград», Bon Jovi, Rammstein и многое-многое другое.

Когда рок и джаз «определят» победителя, у николаевцев будет буквально несколько минут, чтобы отдохнуть и окончательно «оторваться» под музыку киевской группы MORE NEBA.

Отметим, что одним из спонсоров мероприятия выступил морской порт «Ника-Тера».

«Компания «Ника-Тера» всегда рада поддерживать инициативы и проекты, направленные на развитие молодёжи, образования и спорта. Кроме этого, на «Ника-Тере» работает большое количество молодых специалистов и мы всегда рады новым молодым кадрам. У молодого поколения новые принципы и подходы к созданию нашего будущего, поэтому в День Молодёжи от нашего коллектива хотим пожелать молодёжи вдохновения, целеустремлённости, крепкого здоровья, решительности и удачи», – подчеркнул начальник «Морского специализированного порта Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Напомним, что вканун Дня молодежи местные студенты и общественники встретились с градоначальником Николаева Александром Сенкевичем для неформального общения. Каждый смог задать интересующий вопрос человеку, который теоретически вершит судьбу города, а сам мэр вновь вспомнил о своей молодости.

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