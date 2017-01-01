25 Июнь 2018

Под Николаевом десятки гонщиков «жгли резину» в погоне за победой на ралли «Кубок Лиманов»

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На выходных, 23-24 июня, со всей Украины и ближнего зарубежья на Николаевщину приехали любители автоспорта, чтобы «померяться лошадиными силами» на втором этапе Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов».

День торжественного открытия соревнований совпал с празднованием Дня молодежи в Николаеве. Так, вечером 23 июня, на площади Соборной представили 39 участников гонок. Фанаты уже тогда могли полюбоваться на «боевые» машины и даже «поселфиться» с их экипажами. Среди команд и автомобилей были и очень колоритные персонажи – к примеру, один из экипажей украшала табличка «Дед», а за его рулем сидел мужчина, которому уже за 60 лет.

Самым «горячим» же был второй день – под селом Капустино гонщиков ждала трасса длиною почти в 20 километров. Там им предстояло «отгонять» шесть кругов, после чего организаторы должны были выбрать победителя. На старте зрители лицезрели 37 экипажей, из которых два – молдавский и польский – приехали в Украину специально для участия в гонках. Однако, в ралли, как и в любом спорте, случаются форс-мажоры. Так, первый сход с трассы произошел практически сразу после старта – из-под капота авто даже повалил дым. Подобные случаи происходили на протяжении всей гонки, а все шесть кругов «откатали» лишь 27 экипажей.

— Это автоспорт, бывает, – комментирует ситуацию гонщик из Мариуполя, чей экипаж сошел с дистанции на втором круге.

Участие приняли и николаевские раллисты – семья Евгения и Татьяны Гриневичей, у которых во время первого этапа ралли вышел из строя мотор. Под Капустино они достойно гонялись, однако и новый «движок» подвел – экипаж сошел с маршрута на пятом кругу.

В итоге, судя по таблице результатов, победителем в гонке вышла команда Бориса Ганджи и Евгения Сокуры, которые ездили под номером 4 на Mitsubishi Lancer Evo IX, и финишировали за 57 минут и 33 секунды.

Напомним, что в прошлом году «Кубок Лиманов» проходил под селом Зайчевское, однако, закончился трагическим случаем – перебегавшего трассу мужчину насмерть сбил один из экипажей. По словам очевидцев, погибший до этого распивал спиртное, а на видео можно заметить, что перебегать дорогу он начал прямо перед автомобилем.