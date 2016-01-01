27 Июнь 2018

Глупость какая-то: в николаевском сегменте Facebook распространился фейк о появлении жирафов в зоопарке

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В николаевском сегменте Facebook распространяется информация о том, что в местном зоопарке появились жирафы. Однако, в комментарии NikLife директор зверинца Владимир Топчий сообщил, что эта информация – фейк.

Так, в среду, 27 июня один из пользователей Facebook опубликовал фото жирафа-малыша, стоящего рядом со своим сородичем. Подписал свой пост утверждением, что в Николаевском зоопарке родился жирафенок.

«В Николаевском зоопарке пополнение!»,– подписал публикацию он.

NikLife связался с директором зверинца Владимиром Топчим, чтобы узнать информацию о пополнении, однако, тот заверил, что информация неправдива и жирафа в Николаевском зоопарке нет.

— Глупость какая-то. Кто-то глупость говорит, пока нет жирафа. Работаем, когда будет что-то известно, вы узнаете первые. Мы тоже ждем. Если 90 тысяч евро – то хоть завтра привезем, а если бесплатно, то подождать надо, – прокомментировал Топчий.

Запись, тем временем набрала более 200 репостов. Среди поделившихся был и народный депутат Игорь Бриченко. К слову, под постом с фото жирафа некоторые люди начали писать о том, что информация неправдива, однако, со временем эти комментарии пропали. При этом, если фотографию найти с помощью Google, то выяснится, что этот жираф на фото из Канзасского зоопарка, и родился он 2 февраля 2018 года.

Стоит отметить, что жирафов в Николаевский зоопарк должны были привезти из Голландии ещё весной, однако, пока этого так и не произошло. К слову, слоновник в зоопарке тоже построили, но пока он так же не заселен. Слоновник вместе со строительством жирафника обошелся городскому бюджету в шесть миллионов гривен.

Отметим, что позже пользователь заменил фото жирафов на рекламу своих услуг, однако все лайки и репосты остались. К слову, репост Бриченко тоже заменился – теперь и на его странице красуется реклама массажа.

Важно отметить, что это репост, а не авторский курс массажа от Бриченко

Тем временем, в Николаеве жирафов уже ждет яркий дом

Несмотря на то, что строительство жирафника было довольно быстрым, спешка оказалась ни к чему