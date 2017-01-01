28 Июнь 2018

Николаевцы отметили День Конституции с нестандартным военным оркестром, мини-оскарами и филармонистами

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В четверг, 28 июня, вся Украина празднует День Конституции. В Николаеве к празднику организовали оригинальное выступление военного оркестра, мероприятия для детей и вечерний концерт в Каштановом сквере.

Первыми развлекать николаевцев вышли представители того самого военного оркестра, который запомнился исполнением «Despasito» на недавнем открытии регаты. В этот раз они решили «не сбавлять» темп и начали исполнять не менее известные хиты. Так, с помощью барабанов, синтезатора и духовых они сыграли ОST фильма «Форсаж» – «Danza Kuduro, «Eye Of The Tiger» и многие другие.

Сыграв множество заводных и интересных композиций, оркестр покинул сцену - после них «каштанка» была отдана детям. Ребятам рассказывали их права и раздавали мелки, которыми те выводили на асфальте фразы по типу «Я маю право».

Завершилось празднование Дня Конституции концертом от Николаевской областной филармонии. Однако перед началом их выступлений, на исповизированной сцене наградили троих победительниц детского конкурса корткометражных фильмов, посвященного как раз таки Дню Конституции. Третье место досталось николаевской девушке, а два первых – одесситкам. Все они получили мини-копии «Оскаров» и услышали обещания, что вскоре конкурс будет проводится более масштабно.

Отметим, что на протяжении всего дня возле «горбатого» было не так много людей, а когда музыка стихала, то и вовсе почти все расходились.

«Культурный управленец» Любаров, который недавно снялся в нуарном клипе с размышлениями о смерти, смотрел на сцену издалека

В свою очередь, вице-мэр Владимир Крыленко раздаривал мини-оскаров и улыбки