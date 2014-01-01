01 Июль 2018

На николаевском речвокзале с военными вертолетами и кораблями отмечают День ВМС Украины

Прочитали: 1902

В воскресенье, 1 июля в Николаеве празднуют День Военно-Морских Сил Украины. В этом году торжество проходит на обновленном речвокзале, к причалу которого пришвартовались два судна - «Юрий Олефиренко» и «Прилуки».

Стартовали мероприятия с торжественного марша с оркестром, а также возложения цветов к мемориалу «Струни пам’яті». Уже на основном месте николаевцев ждали десантные корабли, выстроенные в ряд военнослужащие, полевая кухня и военная техника для любителей тематических фотографий, а также зона отдыха.

Прибывшие на катере Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, мэр Александр Сенкевич и первый заместитель командующего ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа поздравили военных и горожан с праздником.

— Наші кращі військові моряки не зрадили державу в 2014 році і не перейшли на бік ворога, і зараз вони докладають зусилля, щоб зберегти військовий потенціал України. Ми дякуємо особовому складу Військово-Морських Сил за відданість військовому обов’язку і бойовим традиціям. Ми склоняємо голову перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне небо України, - сказал Савченко и предложил помянуть их минутой молчания.

Глава Николаевщины Алексей Савченко поздравил работников морского и речного флота

Также, мэр Александр Сенкевич поблагодарил всех присутствующих за то, что те пришли «вшанувати цей день з військовими», а также поздравил николаевцев от мала до велика с праздником и поблагодарил ветеранов Второй мировой войны за их подвиги.

— Хочу висловити сподівання, що портова інфраструктура почне працювати на місто і Миколаїв розквітне завдяки своїм портам. Разом з обласною владою, Президентом України ми докладемо до цього усіх зусиль. Вітаю зі святом, шановні миколаївці!, - сказал Сенкевич.

После поздравлений и вручений грамот и наград от мэра и главного «менеджера» области, николаевцев пригласили «за стол» отведать полевой обед. Также всех желающих зазывали подняться на борт среднего десантного корабля ВМС Украины, который назван в честь легендарного командира морских котиков Юрия Олефиренко.

Многие николаевцы снимали все на свои телефоны и планшеты, вели прямые эфиры, некоторые даже прихватили профессиональные фотоаппараты, чтобы запечатлеть памятные моменты. Молодежь то и делала, что сэлфилась на фоне кораблей, военной техники и реки.

К слову не только детишкам и взрослым было весело на сегодняшнем празднике, успели порезвиться и четвероногие друзья человека – маленькая кошечка и щенок, которые выбежали из люка корабля и устроили дружескую «бойню» между собой, чем и повеселили присутствующих.

Стоит отметить, что экскурсия по кораблям будет идти весь день, а вечерняя программа на береги реки стартует в 18:00. Всех николаевцев и гостей города ждет праздничный концерт с участием популярной украинской группы «Тартак», певца Арсена Мирзояна, а также салют.

Вице-мэры Юрий Степанец и Владимир Крыленко с явным интересом разсматривали военную технику Интересно было и Алексею Савченко