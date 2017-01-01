05 Июль 2018

Почти полувековые барельефы на Ингульском мосту трескаются и «ставят крест» на судостроительном заводе

Прочитали: 1558

Почти полвека назад, во время строительства Ингульского моста, группа художников украсила его перила барельефами символическими для Николаева изображениями. В наши же дни некоторые из них потрескались, а другие и вовсе куда-то пропали, оставив на месте лишь пустующие кресты креплений на фоне Николаевского судостроительного завода.

Ещё в 1974 году, когда было начато строительство моста, украшать его поручили группе николаевских художников и скульпторов – Алексею Байбородину, Фёдору Пронюку и Виктору Семернёву. Они сделали шесть вариантов барельефа, которые и были установлены по всей длине моста.

«Несмотря на внешнюю простоту моста, его декоративному украшению уделялось отдельное внимание со стороны партийных органов, так под непосредственным контролем первого секретаря горкома партии Эдуарда Алексеевича Шорина работала группа художников создававшая литые декоративные вставки на перила моста», – говорится о декорировании моста на форуме «Николаевский Базар».

Алексей Байбородин и Фёдор Пронюк – известные в Николаеве скульпторы. Первый, к примеру, много лет занимается созданием из керамики самых разнообразных изделий прошлых веков, возрождая их после длительного забвения в земле. Виктор Семернёв – живописец, который написал огромное количество натюрмортов, пейзажей, этюдов и остального.

Сейчас, в июне 2018 года, эти барельефы нуждаются в реставрации – некоторые из них треснули на месте стыка, а нанесенная на них краска облупилась. Часть изображений и вовсе отсутствует, открывая через крепления вид на Николаевский судостроительный завод.





По информации: Николаевский Базар, Facebook Евгения Парамонова

Фото: NikLife