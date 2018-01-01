06 Июль 2018

Николаевские копы в честь Дня рождения с выстрелами и взрывами задержали «VIP-а» в центре города ВИДЕО

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В пятницу, 6 июля, на площади перед мемориалом памяти «героев-ольшанцев» состоялось масштабное празднование Дня рождения Национальной полиции. Некоторых копов ожидали награды, а зрителей эффектное и динамичное постановочные задержание VIP-кортежа.

Началось все с поздравлений от начальства и первых лиц области. Недавно назначенный начальник ГУНП в Николаевской области Александр Анохин пожелал всем подчиненным несокрушимого духа и чуткого сердца. После он вручил троим полисменам наградные часы, а в Вознесенскому отделению подарил ключи от служебного автомобиля. Также вручали награды не только полицейским, но и работникам бухгалтерии и прочих отделов.

— Ми проходимо важкий шлях, захищаємо закон і порядок, боремося зі злочинністю, служимо нашому народові, якому присягнули на вірність. Ви вмієте брати на себе відповідальність, тому будьте прикладом для спадкоємців, кращими представниками закону, сумлінно виконуйте свій обов'язок, щоб громадяни довіряли вам і відчували себе в безпеці, – обратился к стоящим ровными рядами полицейским Анохин.

Когда официальная часть завершилась, площадь сотрясли выстрелы и шум мигалок. Таким образом полицейские смоделировали разные ситуации по задержанию преступников. Под эпичную музыку на Адмиральскую выехал кортеж с «VIP-пассажиром», следом за ним – несколько машин полиции. Копы заблокировали проезд с двух сторон, а после из машин «посыпались» правоохранители. Спецподразделения работали четко и выверенно, показывая, что и в реальной ситуации преступники тоже навряд ли смогли бы скрыться. Дети и взрослые с интересом наблюдали за тем, как под машины «бандита» попадали дымовые шашки, а после крепкие парни в обмундировании задерживали «злодеев».

Также все желающие могли не только «поселфится» с полицейскими, но и подержать в руках настоящее оружие. Причем, не простые пистолеты, а новые винтовки, пулеметы и даже гранатометы. И если «стреляющее» интересовало больше более взрослых людей, то автомобили и бронетехника забрали все внимание у маленьких детей – они залазили на броню и внутрь, а иногда им удавалось даже «побибикать».

«Главный коп» Николаевщины Александр Анохин выступал самым первым

Получив новую машину для отделения, полицейский из Вознесенска тут же «опробовал» её салон

Главный «менеджер» области Алексей Савченко объявил минуту молчания и поблагодарил даже строителей, которые на это время прекратили работы неподалеку от площади

Одним из награждаемых стал однофомилец Савченко

Казалось, пока Александр Сенкевич выступал, Савченко сзади поддерживал его «лайком»

К слову, мэр был единственным из всех, кто помимо наград решил «вручать» ещё и свои поцелуи